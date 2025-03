Carnaval 2025

Fotos: banho de mar à fantasia arrasta foliões em Manguinhos, na Serra

Bloco tradicional lotou a vila com fantasias criativas, música animada e muita folia na tarde deste sábado (1); confira galeria de fotos

O bloco Banho de Mar a Fantasia mais uma vez fez história no carnaval de Manguinhos, na Serra. Com uma atmosfera animada e cheia de cor, o evento atraiu foliões de diversas partes do Estado, na tarde deste sábado (1), consolidando sua tradição como um dos mais esperados da região.>