Hit do carnaval

Vote na música do carnaval 2025 e escolha o grande hit da folia

Anitta, Ivete Sangalo, Luísa Perissé e muito mais. HZ quer saber qual é a música que ganhou o coração os brasileiros neste carnaval; vote

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 09:27

Anitta, Ivete Sangalo e Luísa Perissé estão bombando no carnaval 2025 Crédito: Reprodução/Instagram/@anitta/@ivetesangalo/Pé na Mesa Pod

O clima de folia já tomou conta do país, e HZ quer saber: qual será o grande hit do carnaval 2025? Para isso, os leitores poderão votar na sua música favorita dentre as opções selecionadas. A votação estará aberta e os participantes poderão votar mais de uma vez, com um intervalo de uma hora entre os votos. O resultado final será divulgado na terça-feira, dia 4 de março.>

Entre as concorrentes, “Motinha 2.0 (Mete Marcha)”, de Dennis em parceria com Luísa Sonza, promete ser um dos grandes sucessos da temporada. Outra forte candidata é “Sei Que Tu Me Odeia”, de Anitta e MC Danny, que já está viralizando nas redes sociais e nas playlists de Carnaval.>

A lista de hits ainda conta com “Energia de Gostosa”, da rainha do axé Ivete Sangalo, e “Êta Novinha”, de Léo Santana, ambos artistas conhecidos por embalar os maiores blocos do país. Além deles, o ritmo envolvente de “Resenha do Arrocha”, de J. Eskine e Alef Donk, e a irreverência de “Trap do Trepa Trepa”, de Luisa Perissé, filha de Heloísa Périssé, que ganhou um versão com o renomado Dennis e Corth.

>

Agora é com você, folião! Escolha sua favorita e ajude a definir qual será o grande hino da festa neste ano. Certamente será uma disputa acirrada pelo título de música do carnaval 2025. Participe da votação e acompanhe o resultado no dia 4 de março.>

>

Este vídeo pode te interessar