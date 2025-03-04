Bloco Amigos da Onça anima foliões em Vitória, apesar da chuva e problema técnico

O bloco de carnaval Amigos da Onça, que já é tradição no Centro de Vitória, reuniu foliões animados nesta terça-feira (4), último dia de folia. Mesmo com a pancada de chuva que atingiu a região pela manhã, a festa seguiu com animação.

Para Raquel Boldi, produtora do bloco há sete anos, a chuva acabou sendo um elemento positivo. “A chuva tinha até colaborado, a galera continuou animada”, destacou Raquel.

A concentração começou às 8h, e o cortejo teve início às 10h. No entanto, por volta das 12h, a música precisou ser interrompida devido a um problema técnico no trio elétrico. “O problema já tem 30 minutos, o som parou total. Estamos tentando conversar com a prefeitura para ver se há possibilidade de um novo trio ou novo som”, disse Raquel durante o imprevisto.

Bloco Amigos da Onça, no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O tema deste ano foi "A Onça Pós Apocalíptica", trazendo uma reflexão sobre os tempos atuais. Segundo Paulo Góis, de 44 anos, fundador do bloco, a escolha da temática dialoga com um sentimento coletivo. “Estamos num momento que estamos todos sentindo que o mundo está acabando, essa narrativa está aí em várias culturas”, explicou. Para Ericson Santos, de 42 anos, a mensagem central do bloco ficou clara: “Onça pós apocalíptica é resistência”.

O Amigos da Onça foi criado há nove anos e surgiu a partir da percepção da falta de eventos carnavalescos na terça-feira. Paulo Góis relembrou a inspiração inicial: “Foi a partir de uma falta de festa na terça-feira. Não tinha nada. Temos um registro colonial de uma onça que persegue jesuítas e indígenas. Resolvemos fazer uma paródia carnavalesca em cima dessa história”.

Bloco Amigos da Onça, no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Embora estivesse programado para seguir até as 15h, o bloco terminou às 12h10 devido ao problema no som. Alguns foliões se dispersaram, enquanto outros permaneceram no local. Apesar do imprevisto, Paulo Góis destacou que o principal objetivo do evento foi cumprido. “Fazemos o bloco antes de tudo para congregar com amigos e ocupar a rua”, afirmou.

No fim, mesmo com a interrupção precoce, o bloco Amigos da Onça mostrou sua força e tradição, garantindo muita alegria e criatividade nas fantasias dos foliões.

Bloco Amigos da Onça, no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

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