Renata Pimentel celebra 50 anos com sunset party em Vitória

Vitrine assinada A Casal Design convidou os arquitetos Kassio Fontoura e Marcela Grasseli para projetar sua nova vitrine assinada. A loja irá receber convidados em brunch nesta terça-feira, 17, para apresentar o espaço e também as novidades do showroom.

Gastronomia e samba O Mercado da Capixaba, um dos espaços mais emblemáticos do Centro de Vitória, será palco hoje do lançamento oficial do Festival Gastronomia dá Samba. O evento, que une cultura popular e culinária de raiz, será realizado entre os dias 18 e 20 de julho, no Centro de Vitória, com uma programação que promete movimentar a capital com música, sabores e experiências.

Energia em debate Carlos Gomez, CEO do Fundo Mago Equity, desembarca diretamente da Espanha em Vitória, no dia 24, onde participa do evento sobre energia do LIDE ES, na Fucape Business. Ele se une a Fernando Saliba, das Relações Institucionais da Presidência da EDP ES e diretor do Espírito Santo em Ação. A dupla, junto a outros especialistas, debaterá a transição energética e seu impacto econômico. O Seminário Energia do LIDE ES é uma iniciativa liderada por Thiago Santos, presidente LIDE ES, e Bruno Reis, CEO global do Grupo IGNEO e Head LIDE Energia ES.