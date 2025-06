Shopping Vitória promove 12ª edição da “A Loja Vazia” com apoio da Rede Gazeta

A solidariedade ganha espaço mais uma vez na 12ª edição do projeto “A Loja Vazia”, que começa a partir da próxima terça-feira (17) no Shopping Vitória. A loja promove uma inversão de costume ao abrir diariamente vazia à espera de doações do público capixaba. Até o dia 20 de julho, a campanha vai beneficiar sete instituições sociais do Estado. O espaço de arrecadação funcionará no 2º piso do shopping, próximo à Casa Bauducco.



Todos os dias, o público é convidado a preencher os cabides com roupas, calçados e acessórios em bom estado. Além de destinar as peças para que as instituições realizem bazares sociais, arrecadando recursos para dar continuidade aos projetos desenvolvidos junto às comunidades atendidas, a campanha também estimula o consumo consciente, dando destino sustentável aos itens doados.