Encontro debate a moda, estilo e menopausa em Vitória

"Como a moda impacta a magem feminina na menopausa". Esse foi o tema abordado pela consultora de imagem e estilo Elian Ramile, nesta terça-feira (10), na galeria Matias Brotas. O encontro faz parte da 4ª edição do projeto "Conexões Femininas", apresentado por Marianne Assbu e Dra. Alda Libardi. Durante o evento, ocorreu também o lançamento do leque da CNX FEM, collab com Abanos Leques da capixaba radicada no Rio de Janeiro, Vanessa Braun, com estampa exclusiva by Taiza Ammar. C bufê foi assinado por Consuelo Cuisine, arranjos florais da Festar e trilha sonora da DJ Larissa Tantan. Veja as fotos de Cacá Lima.