Belo apresenta três horas de  show romântico em Vitória; veja fotos

O cantor Belo entregou três horas de show, na sexta-feira (06), no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. O projeto Belo In Concert marca um novo capítulo na trajetória de um dos maiores nomes da música brasileira, que tem mais de 35 anos de carreira, milhões de discos vendidos e uma história consolidada no cenário nacional. O projeto resgata a alma romântica que consagrou o artista, mas com uma nova roupagem: mais clássica, intimista e elegante. O repertório do show traz os grandes sucessos da carreira solo e do período à frente do Soweto, como Perfume, Tua Boca, Reinventar, Desafio, Intriga da Oposição, entre outros, mesclados com interpretações de canções que fazem parte da formação musical de Belo, homenageando ícones como Djavan, Fábio Jr., Roupa Nova, Zé Augusto, entre outros nomes que influenciaram sua trajetória como cantor. Veja quem conferiu o showzão.