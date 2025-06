Grupo do ES lança nova concessionária de carros inteligentes em Vitória

Em Vila Velha

O escritório capixaba Ribeiro Fialho Advogados acaba de conquistar o selo Great Place to Work (GPTW) 2025, certificação que reconhece os melhores ambientes de trabalho do Brasil. O reconhecimento reforça o compromisso da banca com uma cultura organizacional ética, respeitosa e centrada no desenvolvimento humano. A premiação se soma a um ano marcante para o escritório, que também foi homenageado com o The Law Awards durante o LAQI Impact Summit Brazil 2025, em São Paulo, e recebeu a certificação internacional ISO 9001, por sua excelência na gestão de processos. Além disso, foi eleito como um dos “Escritórios Mais Admirados” do país pela Análise Editorial. Para celebrar essa fase de conquistas e renovação, os sócios Marco Túlio Ribeiro Fialho e Miriam Fialho junto a equipe do escritório, promovem no dia 25 de junho a reinauguração de sua sede em Vila Velha, em um evento exclusivo para clientes, autoridades e parceiros.