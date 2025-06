Liliana Sanches apresenta “A Paixão mora no Mistério” em Vitória

A artista visual Liliana Sanches apresenta a exposição individual “A Paixão mora no Mistério”, no Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES), no Centro de Vitória. Com curadoria de Clara Sampaio e expografia da própria artista, a exposição reúne a produção recente de Liliana. Inspirando-se em cenários e situações teatrais, pitorescas, e expandindo a pintura em suportes como madeira e tecido, Liliana transita de forma fluida entre linguagens como pintura, colagem e instalação. Compõe um campo visual particular, ora explorando a delicadeza, ora evidenciando o vigor feminino ou marcando uma presença sexy e maternal, mas também se apropriando da arquitetura do museu e das nuances de cor, pela incidência da luz natural. São mais de 20 pinturas em acrílica e óleo em dimensões variadas — desde pequenos objetos em madeira até telas em grandes dimensões —, aliadas a técnicas mistas que envolvem texturas, sonoridades, transparências e colagens esculturais, e que consistem em obras mais experimentais. Liliane se propõe a pensar o espaço do museu a partir de agrupamentos temáticos, dividida em ambientes como: “A última Cosmonauta”, “O Amor como Bússola” e “O Amor como estado de Graça” que revelam pinturas em pequenos, médios e grandes formatos, que se intercalam com objetos escultóricos e instalações sonoras. Para a exposição, a artista criou uma trilha musical específica, em parceria com o músico Arthur Benincá, e uma playlist exclusiva. A exposição permanece em cartaz 3 de agosto, com visitação gratuita. Veja as fotos de Cacá Lima.