Famosos

Anitta volta a aparecer na internet após sumiço por infecção bacteriana

Cantora também teria passado por procedimento estético e causou discussões nas redes sociais

No Instagram, a brasileira posou em Roma, na Itália, ao lado da supermodelo Naomi Campbell e da atriz Sofia Vergara, que também compartilhou uma outra foto com a brasileira.>

No último dia 16, a cantora cancelou o show que faria no São João de Campina Grande, na Paraíba, considerado o maior do Brasil.>