Neymar em 2025: como foi o agitado ano do jogador de futebol

Apesar de ter entrado em campo poucas vezes ao longo do ano por causa de seguidas lesões, Neymar teve uma agenda lotada

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:26

Neymar teve uma agenda agitada em 2025 Crédito: Reuters/Folhapress/Reprodução/Instagram/@neymar

O ano de 2025 de Neymar foi bastante agitado. Ele voltou ao clube que o revelou, se envolveu em imbróglios judiciais com outras celebridades, frequentou festas e eventos, foi pai e novo...

Parada é que sua agenda não ficou, apesar de ter entrado em campo poucas vezes ao longo do ano por causa de seguidas lesões. Confira abaixo, em tópicos, a retrospectiva da temporada do atleta, mês a mês.

Volta ao Santos

No dia 5 de fevereiro, seu aniversário de 33 anos, o craque voltou a defender a equipe que o revelou para o futebol, exatos 4.273 dias depois de seu último jogo pelo clube, em 2013. Ele fez sua estreia no 1 a 1 contra o Botafogo (SP) pelo Campeonato Paulista.

O jogador Neymar Crédito: Instagram/@neymarjr/Raul Baretta

Carnaval

No mesmo mês, foi visto ao lado de Bruna Biancardi curtindo a folia carioca na Marquês de Sapucaí. Ele compareceu a duas noites de festa.

Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Instagram/@neymarjr

Ausência em decisão

Dias depois da folia, Neymar ficou fora do jogo contra o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista e viu do banco de reservas o Peixe ser eliminado após perder por 2 a 1. Ele alegou estar lesionado.

Suposta festa com mulheres

Em março, mais uma polêmica envolveu o atleta. Alguns sites reportaram uma suposta ida dele a uma festa com amigos e garotas de programa, em uma chácara em Araçoiaba da Serra (interior de SP). Esse fato teria motivado uma crise no casamento com Bruna, que à época estava grávida.

Suposta noite com outra mulher

Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, foi a público dizer que teria recebido R$ 20 mil para ter relações sexuais com Neymar e sua turma. O jogador sempre negou e disse que apenas teria emprestado seu helicóptero para um amigo.

A modelo Any Awuada, uma das modelos que foi à festa de Neymar Crédito: Instagram/@neymarjr/Raul Baretta/Santos e Instagram/@anyawuada

Prisão de garota de programa

No mês de maio, Nayara Macedo foi presa durante uma operação que investigava um esquema de falsificação e comercialização de cosméticos adulterados. O suposto envolvimento dela com Neymar voltava à tona.

Nova ausência em clássico

Aconteceu de novo. Assim como na semifinal do Paulistão, Neymar não estava num jogo entre Santos e Corinthians em maio. Motivo: lesão. Mas ele foi prestigiar, horas mais tarde, um jogo de influenciadores da Kings League, no estádio do Palmeiras. O Peixe perdeu de novo para o rival por 1 a 0.

Casamento

Em junho, Bruna Biancardi contou que já era legalmente casada com o Neymar ao responder a um comentário de uma seguidora que quis saber sobre o status do relacionamento.

Neymar e Bruna Biancardi Crédito: Reprodução/Instagram/@neymar

Leilão beneficente

No mesmo período, o jogador e sua família promoveram mais uma edição luxuosa de seu leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., na Arena Pacaembu, em São Paulo. Um item em especial chamou atenção: uma coroa dourada usada por Neymar foi arrematada pelo pai dele por R$ 3,5 milhões.

Telefonema suspeito

O mês de junho foi agitado na vida do craque. Foi nessa época que veio à tona uma ligação de Virginia Fonseca a ele, feita pelo celular, durante a madrugada. Ambos são sócios na empresa WePink. O fato irritou Biancardi. Virginia já estava separada de Zé Felipe.

Nascimento da filha

Em julho, Neymar se tornou pai pela quarta vez após Bruna dar à luz Mel, segunda filha do casal, em São Paulo. A influenciadora e o jogador, já são pais de Mavie, de 2 anos e 2 meses.

Bruna Biancardi e Neymar Jr. divulgaram as primeiras imagens da filha Mel Crédito: Gabriel Queiroz

Discussão pública

Em setembro, Neymar viu uma discussão pública entre sua mulher, Bruna Biancardi, e Virginia Fonseca, devido ao telefonema na madrugada de meses antes. Bruna usou as redes sociais para se pronunciar sobre sua relação nada amigável com a influenciadora, a quem acusou de ser mal-educada. "O que uma mulher casada está ligando para um homem casado às 2h?", disse ela. Virginia se desculpou e disse que foi um erro.

Processo contra Luana Piovani

Em outubro, a Justiça de São Paulo entendeu ser parcialmente procedente uma queixa-crime de Neymar contra a atriz por injúria. Vale lembrar que o imbróglio vem desde 2024, quando ela teceu críticas ao jogador. A decisão julgou que Luana extrapolou os limites de crítica pública e atingiu a honra dele.

Bolada na Mavie

E parece que jogos contra o Corinthians carregam uma certa dose de tensão e susto. Foi numa partida contra o rival que Mavie, filha de Neymar, acabou levando uma bolada na cabeça, à beira do campo, em outubro. Ela ficou bem, tudo não passou de um susto.

Apoio para miss

Neste mês de dezembro, Neymar gravou uma mensagem de apoio à carioca Maiara Braga Porto, 24, que defende o país na terceira edição do concurso Miss Charm International. A final aconteceu no dia 12 de dezembro, no sul do Vietnã.

Fora da seleção

O acúmulo de lesões e a condição física fora do ideal fizeram o jogador ficar ausente das convocações à seleção brasileira neste ano. Mas ele diz ainda ter o sonho de ir à Copa em 2026.

