Neymar em 2025: como foi o agitado ano do jogador de futebol

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11:26
O ano de 2025 de Neymar foi bastante agitado. Ele voltou ao clube que o revelou, se envolveu em imbróglios judiciais com outras celebridades, frequentou festas e eventos, foi pai e novo...
Parada é que sua agenda não ficou, apesar de ter entrado em campo poucas vezes ao longo do ano por causa de seguidas lesões. Confira abaixo, em tópicos, a retrospectiva da temporada do atleta, mês a mês.
No dia 5 de fevereiro, seu aniversário de 33 anos, o craque voltou a defender a equipe que o revelou para o futebol, exatos 4.273 dias depois de seu último jogo pelo clube, em 2013. Ele fez sua estreia no 1 a 1 contra o Botafogo (SP) pelo Campeonato Paulista.
No mesmo mês, foi visto ao lado de Bruna Biancardi curtindo a folia carioca na Marquês de Sapucaí. Ele compareceu a duas noites de festa.
Dias depois da folia, Neymar ficou fora do jogo contra o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista e viu do banco de reservas o Peixe ser eliminado após perder por 2 a 1. Ele alegou estar lesionado.
Em março, mais uma polêmica envolveu o atleta. Alguns sites reportaram uma suposta ida dele a uma festa com amigos e garotas de programa, em uma chácara em Araçoiaba da Serra (interior de SP). Esse fato teria motivado uma crise no casamento com Bruna, que à época estava grávida.
Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, foi a público dizer que teria recebido R$ 20 mil para ter relações sexuais com Neymar e sua turma. O jogador sempre negou e disse que apenas teria emprestado seu helicóptero para um amigo.
No mês de maio, Nayara Macedo foi presa durante uma operação que investigava um esquema de falsificação e comercialização de cosméticos adulterados. O suposto envolvimento dela com Neymar voltava à tona.
Aconteceu de novo. Assim como na semifinal do Paulistão, Neymar não estava num jogo entre Santos e Corinthians em maio. Motivo: lesão. Mas ele foi prestigiar, horas mais tarde, um jogo de influenciadores da Kings League, no estádio do Palmeiras. O Peixe perdeu de novo para o rival por 1 a 0.
Em junho, Bruna Biancardi contou que já era legalmente casada com o Neymar ao responder a um comentário de uma seguidora que quis saber sobre o status do relacionamento.
No mesmo período, o jogador e sua família promoveram mais uma edição luxuosa de seu leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., na Arena Pacaembu, em São Paulo. Um item em especial chamou atenção: uma coroa dourada usada por Neymar foi arrematada pelo pai dele por R$ 3,5 milhões.
O mês de junho foi agitado na vida do craque. Foi nessa época que veio à tona uma ligação de Virginia Fonseca a ele, feita pelo celular, durante a madrugada. Ambos são sócios na empresa WePink. O fato irritou Biancardi. Virginia já estava separada de Zé Felipe.
Em julho, Neymar se tornou pai pela quarta vez após Bruna dar à luz Mel, segunda filha do casal, em São Paulo. A influenciadora e o jogador, já são pais de Mavie, de 2 anos e 2 meses.
Em setembro, Neymar viu uma discussão pública entre sua mulher, Bruna Biancardi, e Virginia Fonseca, devido ao telefonema na madrugada de meses antes. Bruna usou as redes sociais para se pronunciar sobre sua relação nada amigável com a influenciadora, a quem acusou de ser mal-educada. "O que uma mulher casada está ligando para um homem casado às 2h?", disse ela. Virginia se desculpou e disse que foi um erro.
Em outubro, a Justiça de São Paulo entendeu ser parcialmente procedente uma queixa-crime de Neymar contra a atriz por injúria. Vale lembrar que o imbróglio vem desde 2024, quando ela teceu críticas ao jogador. A decisão julgou que Luana extrapolou os limites de crítica pública e atingiu a honra dele.
E parece que jogos contra o Corinthians carregam uma certa dose de tensão e susto. Foi numa partida contra o rival que Mavie, filha de Neymar, acabou levando uma bolada na cabeça, à beira do campo, em outubro. Ela ficou bem, tudo não passou de um susto.
Neste mês de dezembro, Neymar gravou uma mensagem de apoio à carioca Maiara Braga Porto, 24, que defende o país na terceira edição do concurso Miss Charm International. A final aconteceu no dia 12 de dezembro, no sul do Vietnã.
O acúmulo de lesões e a condição física fora do ideal fizeram o jogador ficar ausente das convocações à seleção brasileira neste ano. Mas ele diz ainda ter o sonho de ir à Copa em 2026.
