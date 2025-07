Disputa

Murilo Huff ganha guarda do filho com Marília Mendonça, sogra diz que decisão é 'cruel'

O cantor trava uma batalha com Ruth Moreira, mãe da cantora e avó do menino. Era com ela que Léo vivia até então

Publicado em 2 de julho de 2025 às 14:28

Murilo Huff, filho de Marília Mendonça e Dona Ruth Crédito: Reprodução Instagram / @murilohuff / @donaruth

O sertanejo Murilo Huff ganhou da Justiça de Goiás o direito provisório de ter a guarda do filho Léo, herdeiro dele com Marília Mendonça

Ruth e Huff participaram na segunda (30), no Fórum Cível de Goiânia (GO), de uma audiência para tentar um acordo entre as partes e que durou duas horas, mas não houve conciliação. Assim, o juiz concedeu a Huff o direito à guarda.

Em entrevista ao G1, Ruth afirma que a decisão foi cruel. "Estamos vivendo tudo o que tínhamos vivido de novo. Chega a ser cruel com a criança e conosco. Quando penso no coraçãozinho dele eu choro", disse.

Ela também afirma que deverá recorrer na Justiça o mais rápido possível. "Eu estou vivendo um luto. Porque eles proíbem a gente de vê-lo, colocaram lá uma visitação absurda de 15 em 15 dias.">

>

Essa questão veio a público no mês passado. Foi no dia 23 de junho que Murilo foi às redes sociais dizer que teria "provas e fatos" contra Ruth.

Então, ele entrou com ação pedindo a guarda unilateral do garoto, hoje com cinco anos. O processo corre em segredo de Justiça. Procurado, o sertanejo não se pronunciou.

