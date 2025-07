"Obedece quem tem juízo"

Esposa de Eduardo Costa, capixaba diz que marido a prefere “mais cheinha”

Nas redes sociais, Mariana Polastreli compartilhou uma foto na academia e contou que decidiu seguir a sugestão do marido

A influenciadora capixaba Mariana Polastreli, esposa do cantor sertanejo Eduardo Costa, voltou aos treinos com foco renovado - e o motivo veio de casa. Segundo Mariana, o marido comentou que ela estava “muito magrinha” e que preferia vê-la com um pouco mais de curvas. A fala do cantor motivou a empresária a ajustar a rotina de exercícios para conquistar um corpo mais "cheinho". >