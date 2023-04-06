Eduardo Costa se casa com capixaba e mãe biológica do cantor não comparece à cerimônia

Registros do casamento de Eduardo Costa e a empresária capixaba Mariana Polastreli Crédito: Instagram/@marianapolastreli

Nesta terça (4), o cantor Eduardo Costa e a empresária capixaba Mariana Polastreli se casaram em uma cerimônia intimista, com amigos e familiares mais próximos. Pelas redes sociais, os dois compartilharam fotos do momento em que oficializaram a união no civil. O que chamou a atenção da internet entre os registros foi a ausência da mãe biológica do sertanejo, Maria Costa.

De acordo com o jornalista Leo Dias, o programa Fofocalizando, do SBT, conversou com a mãe do cantor. Maria explicou que teve de ficar em casa para receber uma visita importante no dia da cerimônia civil, mas que estaria presente na cerimônia religiosa, planejada para ser realizada neste sábado (8). Maria ainda reforçou que tem uma boa relação com o filho.

À coluna LeoDias, Eduardo Costa também afastou qualquer boato de que não teria convidado a mãe. "Isso é mentira, tudo conversa", disse.