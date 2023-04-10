Eduardo Costa e capixaba Mariana Polastreli se casam em cerimônia religiosa; veja fotos

Eduardo Costa e capixaba Mariana Polastreli se casam em cerimônia religiosa Crédito: Reprodução/Instagram

O sertanejo Eduardo Costa e a empresária capixaba Mariana Polastreli se casaram no último sábado (8), com uma cerimônia religiosa. Os dois já tinham se casado em regime civil na última terça-feira (4) e aproveitaram o final de semana para reunir amigos e familiares na fazenda do cantor, em Minas Gerais, em uma celebração luxuosa.

Entre os detalhes que chamaram a atenção da internet, estava um acessório utilizado pelo noivo: Eduardo subiu ao altar utilizando um quipá — acessório religioso judeu que simboliza o poder e a grandeza de Deus. Nos registros, internautas encheram as publicações de comentários questionando a fé do sertanejo.

"Tá! Mas ele é judeu desde quando? Ou ele acha que o negócio na cabeça dele é tendência de moda de alguns?", comentou uma internauta.

Apesar do acessório típico judeu, a cerimônia não foi presidida por um rabino. O festão acabou com chuva e pulo na piscina da noiva e amigas, que compartilhou depois que curtiu cada segundo.