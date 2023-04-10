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Veja fotos

Eduardo Costa e capixaba Mariana Polastreli se casam em cerimônia religiosa; veja fotos

Casamento foi realizado no último sábado (8), em Minas Gerais; confira os registros compartilhados nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Abril de 2023 às 13:34

Eduardo Costa e capixaba Mariana Polastreli se casam em cerimônia religiosa
Eduardo Costa e capixaba Mariana Polastreli se casam em cerimônia religiosa Crédito: Reprodução/Instagram
O sertanejo Eduardo Costa e a empresária capixaba Mariana Polastreli se casaram no último sábado (8), com uma cerimônia religiosa. Os dois já tinham se casado em regime civil na última terça-feira (4) e aproveitaram o final de semana para reunir amigos e familiares na fazenda do cantor, em Minas Gerais, em uma celebração luxuosa.
Entre os detalhes que chamaram a atenção da internet, estava um acessório utilizado pelo noivo: Eduardo subiu ao altar utilizando um quipá  — acessório religioso judeu que simboliza o poder e a grandeza de Deus. Nos registros, internautas encheram as publicações de comentários questionando a fé do sertanejo.
"Tá! Mas ele é judeu desde quando? Ou ele acha que o negócio na cabeça dele é tendência de moda de alguns?", comentou uma internauta.
Apesar do acessório típico judeu, a cerimônia não foi presidida por um rabino. O festão acabou com chuva e pulo na piscina da noiva e amigas, que compartilhou depois que curtiu cada segundo.
Confira, abaixo, os registros da cerimônia compartilhados nas redes sociais:

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