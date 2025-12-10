Capixabas trazem o lendário The Cavern Club Liverpool para o Brasil

Edu Henning e Branco Gualberto: The Cavern Club Liverpool chegou a São Paulo. Crédito: Divulgação
O produtor Edu Henning e o empresário Kleber Magalhães, dono da rede de restaurantes Bem Brasil, na Inglaterra, ambos capixabas, se juntaram ao proprietário da Tacatinta, Branco Gualberto, produtor de eventos, para viabilizarem a chegada do The Cavern Club Liverpool.
A inauguração da primeira filial oficial no mundo da lendário casa de shows que lançou os Beatles, foi em novembro, em São Paulo, e foi prestigiada pelo Diretor artístico do Cavern Club londrino, Jon Keats. O show de abertura foi com Paulo Ricardo cantando Beatles e Rolling Stones com a casa lotada.
O Cavern Club paulista está localizado no Shopping Vila Olímpia, um dos espaços mais bem conceituados da capital paulista. Ele conta com restaurante que atenderá para almoço e jantar todos os dias. E de quinta a domingo acontecem apresentações musicais.
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível