Capixabas trazem o lendário The Cavern Club Liverpool para o Brasil

Vitória
Publicado em 10/12/2025 às 13h21
Edu Henning e Branco Gualberto

Edu Henning e Branco Gualberto:  The Cavern Club Liverpool chegou a São Paulo. Crédito: Divulgação

O produtor Edu Henning e o empresário Kleber Magalhães, dono da rede de restaurantes Bem Brasil, na Inglaterra, ambos capixabas, se juntaram ao proprietário da Tacatinta, Branco Gualberto, produtor de eventos, para viabilizarem a chegada do The Cavern Club Liverpool.

A inauguração da primeira filial oficial no mundo da lendário casa de shows que lançou os Beatles, foi em novembro, em São Paulo, e foi prestigiada pelo Diretor artístico do Cavern Club londrino, Jon Keats. O show de abertura foi com Paulo Ricardo cantando Beatles e Rolling Stones com a casa lotada.

O Cavern Club paulista está localizado no Shopping Vila Olímpia, um dos espaços mais bem conceituados da capital paulista. Ele conta com restaurante que atenderá para almoço e jantar todos os dias. E de quinta a domingo acontecem apresentações musicais.

