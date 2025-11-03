Música

João Gordo vem ao ES para show inédito com Club Big Beatles: "Mistura muito louca"

O irreverente vocalista do Ratos de Porão leva ao palco toda a energia que o consagrou como um dos maiores ícones do rock brasileiro

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 13:30

João Gordo vem ao ES para show inédito com Club Big Beatles Crédito: Marcos Hermes

Do punk ao rock clássico, João Gordo promete incendiar o palco do Teatro da Ufes, em Vitória, ao lado do Clube Big Beatles. O show acontece nesta quinta-feira (6) e encerra com estilo a temporada 2025 do projeto Sócio de Carteirinha, que vem reunindo plateias cheias e encontros musicais inesquecíveis.

Dono de uma trajetória marcada pela irreverência, o vocalista do Ratos de Porão leva ao palco toda a energia que o consagrou como um dos maiores ícones do rock brasileiro. Desta vez, o peso do punk encontra a elegância dos Beatles, prometendo ser uma verdadeira mistura potente, divertida e imprevisível.

“Vai ser uma mistura muito louca. Eu cresci ouvindo os caras, e agora poder cantar essas músicas na minha versão e com o Big Beatles é uma honra e uma diversão garantida

João Gordo vem ao ES para show inédito com Club Big Beatles Crédito: Marcos Hermes

A noite terá também a presença do filho do cantor, Pietro Benedan, na bateria, garantindo ainda mais conexão e intensidade à performance. Com clássicos na bagagem como “Amazônia Nunca Mais”, “Retrocesso e Aids”, “Pop e Repressão”, João Gordo soma ao repertório sua veia crítica e o humor ácido que marcaram gerações, dos palcos à MTV Brasil.

No embalo dos arranjos do Clube Big Beatles, ele promete transformar os hinos dos Fab Four em uma celebração de atitude e liberdade. O projeto Sócio de Carteirinha já recebeu artistas como Wagner Tiso, Pedro Baby, Lucas Lima, Tato (Falamansa) e Rodrigo Santos (ex-Barão Vermelho).

Mais informações

Projeto Sócio de Carteirinha – Ano 15

O que: Clube Big Beatles convida João Gordo

Clube Big Beatles convida João Gordo Onde: Teatro da Ufes, Av. Fernando Ferrari - Goiabeiras

Teatro da Ufes, Av. Fernando Ferrari - Goiabeiras Quando: 6 de novembro (quinta-feira)

6 de novembro (quinta-feira) Horário: às 21h

às 21h Ingressos: R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira)

R$ 30 (meia) | R$ 60 (inteira) Vendas: Óticas Paris (Praia do Canto, Jardim da Penha, Centro da Praia), bilheteria do teatro e pelo site Le Billet (com 10% de acréscimo)

