João Gordo vem ao ES para show inédito com Club Big Beatles: "Mistura muito louca"

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 13:30
Do punk ao rock clássico, João Gordo promete incendiar o palco do Teatro da Ufes, em Vitória, ao lado do Clube Big Beatles. O show acontece nesta quinta-feira (6) e encerra com estilo a temporada 2025 do projeto Sócio de Carteirinha, que vem reunindo plateias cheias e encontros musicais inesquecíveis.
Dono de uma trajetória marcada pela irreverência, o vocalista do Ratos de Porão leva ao palco toda a energia que o consagrou como um dos maiores ícones do rock brasileiro. Desta vez, o peso do punk encontra a elegância dos Beatles, prometendo ser uma verdadeira mistura potente, divertida e imprevisível.
A noite terá também a presença do filho do cantor, Pietro Benedan, na bateria, garantindo ainda mais conexão e intensidade à performance. Com clássicos na bagagem como “Amazônia Nunca Mais”, “Retrocesso e Aids”, “Pop e Repressão”, João Gordo soma ao repertório sua veia crítica e o humor ácido que marcaram gerações, dos palcos à MTV Brasil.
No embalo dos arranjos do Clube Big Beatles, ele promete transformar os hinos dos Fab Four em uma celebração de atitude e liberdade. O projeto Sócio de Carteirinha já recebeu artistas como Wagner Tiso, Pedro Baby, Lucas Lima, Tato (Falamansa) e Rodrigo Santos (ex-Barão Vermelho).
