Arte

Bailarino mirim do ES consegue vaga na Escola Bolshoi

Mais de 3,2 mil crianças participaram da seletiva em Joinville, Santa Catarina, para disputarem 40 oportunidades, numa concorrência de 80 candidatos por vaga.

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 10:12

Daniel Viana acaba de conseguir uma vaga na Escola Bolshoi Crédito: Divulgação Alex Oliveira

O bailarino capixaba Daniel Viana, morador de Guarapari, acaba de conseguir uma vaga em uma das maiores companhias de balé do mundo: a Escola Bolshoi. Mais de 3,2 mil crianças participaram da seletiva em Joinville, Santa Catarina, para disputarem 40 oportunidades, numa concorrência de 80 candidatos por vaga.

A viagem para a seleção foi realizada por meio do edital de Circulação e Intercâmbio, da Secretaria da Cultura (Secult), com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura).

Carolina Viana, mãe de Daniel, conta que para participar da seletiva foi necessária uma grande mobilização. “Nós não temos dinheiro para pagar essas despesas de viagem, isso tudo é muito longe da nossa realidade. Mas conseguimos, através de um edital, custear as despesas da passagem e da estadia. A madrinha dele cuidou dessa documentação. Muita gente também contribuiu com uma vaquinha que ajudou muito nas despesas extras, então nós estamos muito gratos pelo que conseguimos até aqui, foi um esforço conjunto”.

Aos 9 anos, Daniel já vem mostrando talento há algum tempo. Ele é aluno há dois anos na Academia Korpus, em Guarapari, onde tem uma bolsa. Por incentivo da escola, após participar do Grande Prêmio Internacional de Dança, realizado em maio deste ano em Vitória, ele foi agraciado com cinco bolsas internacionais de estudos, sendo uma na Argentina e quatro nos Estados Unidos.

Em julho, o menino também participou do principal festival de dança do Estado, o Enes Dança, e foi escolhido pelos jurados em 1º lugar na categoria juvenil solo e recebeu o prêmio de Bailarino Destaque na disputa.

“Meu sonho é me formar e dar aula para meninas e meninos como eu. Também quero ser um grande bailarino e conhecer muitos países, além de comprar uma casa para a minha mãe”, sonha o talentoso Daniel.

Este vídeo pode te interessar