Conheça os vencedores do Prêmio da Música Capixaba 2025

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 10:15
O Teatro da Ufes se transformou em um verdadeiro palco de emoções na noite desta terça-feira (28), durante a 4ª edição do Prêmio da Música Capixaba. Mais do que uma cerimônia de entrega de troféus, o evento foi uma celebração vibrante da arte e da força coletiva que move a cena musical do Espírito Santo.
Artistas, produtores, músicos, familiares e fãs se reuniram para reconhecer quem faz o som do Estado pulsar. E o resultado, é claro, foi uma noite embalada por aplausos, discursos potentes e muita representatividade. Em cada agradecimento, duas palavras ecoaram com força: coragem e coletividade.
“Esse aqui é um corre coletivo de quem veio há muito tempo, e talvez eu não estivesse aqui se não tivesse visto outros artistas negros na música. Esse troféu é nosso!”, declarou, emocionada, Ada Koffi, vencedora da categoria Vozes Negras.
Já DuCarmo, premiada na categoria LGBTQIAPN+, reforçou o poder da arte em tempos difíceis: “Quero parabenizar os artistas capixabas por terem coragem de fazer música. Esse prêmio é pela arte e com arte.”
Entre os destaques da noite, a veterana Dead Fish dividiu o troféu de Melhor Grupo ou Banda com a Orquestra Camerata SESI, em um empate simbólico da pluralidade sonora capixaba. “Subir neste palco e ver que o Espírito Santo está andando para frente e valorizando seus artistas é muito bom. Quando eu comecei, há 33 anos, eu não vislumbrava isso”, afirmou Rodrigo Lima, vocalista da banda.
Ao todo, sete categorias terminaram empatadas, entre elas: Melhor Álbum, Melhor EP, Vozes Negras, Linguagens Urbanas e Melhor Intérprete. Um reflexo do espírito de união que tomou conta da premiação.
“O Prêmio da Música Capixaba nasceu como um gesto de reconhecimento da nossa cena e hoje é também um movimento, um espelho da evolução da música feita aqui. A cada edição, o som capixaba ganha mais fôlego, mais alcance e mais ouvidos atentos pelo país”, destacou o correalizador Daniel Morelo.
A também correalizadora Simone Marçal completou: “Encerramos esta noite com a certeza de que a nossa música segue mais afinada, diversa e, acima de tudo, coletiva - resultado de uma rede que cresce e se fortalece a cada edição.”
Um dos momentos mais emocionantes foi a homenagem aos maestros Helder Trefzger e Adolfo Alves, nomes fundamentais na formação e difusão da música capixaba. Ovacionados pelo público, receberam o troféu acompanhados de depoimentos comoventes de amigos, familiares e colegas de palco.
“Meu trabalho é coletivo, e eu divido essa homenagem com cada amigo e músico da Oses, porque maestro sem orquestra não existe”, disse Trefzger, regente titular da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) desde 1992. Já Adolfo Alves, fundador do Coral ArcelorMittal, foi celebrado por sua dedicação em formar vozes e corações ao longo de décadas.
4ª edição do Prêmio da Música Capixaba
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta