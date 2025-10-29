Editorias do Site
Redes Sociais

Conheça os vencedores do Prêmio da Música Capixaba 2025

4ª edição do prêmio contou com presença de vários nomes da música capixaba, como Cesar MC, Dudu, Dead Fish, Ada Koffi, Afronta e Luiza Dutra

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 10:15

Afronta, Cesar MC e Luiza Dutra foram premiados no Prêmio da Música Capixaba
Afronta, Cesar MC e Luiza Dutra foram premiados no Prêmio da Música Capixaba Crédito: Claudio Postay

O Teatro da Ufes se transformou em um verdadeiro palco de emoções na noite desta terça-feira (28), durante a 4ª edição do Prêmio da Música Capixaba. Mais do que uma cerimônia de entrega de troféus, o evento foi uma celebração vibrante da arte e da força coletiva que move a cena musical do Espírito Santo.

Artistas, produtores, músicos, familiares e fãs se reuniram para reconhecer quem faz o som do Estado pulsar. E o resultado, é claro, foi uma noite embalada por aplausos, discursos potentes e muita representatividade. Em cada agradecimento, duas palavras ecoaram com força: coragem e coletividade.

“Esse aqui é um corre coletivo de quem veio há muito tempo, e talvez eu não estivesse aqui se não tivesse visto outros artistas negros na música. Esse troféu é nosso!”, declarou, emocionada, Ada Koffi, vencedora da categoria Vozes Negras.

Ada Koffi venceu na categoria Vozes Negras
Ada Koffi venceu na categoria Vozes Negras Crédito: Claudio Postay

Já DuCarmo, premiada na categoria LGBTQIAPN+, reforçou o poder da arte em tempos difíceis: “Quero parabenizar os artistas capixabas por terem coragem de fazer música. Esse prêmio é pela arte e com arte.”

Entre os destaques da noite, a veterana Dead Fish dividiu o troféu de Melhor Grupo ou Banda com a Orquestra Camerata SESI, em um empate simbólico da pluralidade sonora capixaba. “Subir neste palco e ver que o Espírito Santo está andando para frente e valorizando seus artistas é muito bom. Quando eu comecei, há 33 anos, eu não vislumbrava isso”, afirmou Rodrigo Lima, vocalista da banda.

Ao todo, sete categorias terminaram empatadas, entre elas: Melhor Álbum, Melhor EP, Vozes Negras, Linguagens Urbanas e Melhor Intérprete. Um reflexo do espírito de união que tomou conta da premiação.

Prêmio da Música Capixaba 2025
Prêmio da Música Capixaba 2025 Crédito: Claudio Postay

“O Prêmio da Música Capixaba nasceu como um gesto de reconhecimento da nossa cena e hoje é também um movimento, um espelho da evolução da música feita aqui. A cada edição, o som capixaba ganha mais fôlego, mais alcance e mais ouvidos atentos pelo país”, destacou o correalizador Daniel Morelo.

A também correalizadora Simone Marçal completou: “Encerramos esta noite com a certeza de que a nossa música segue mais afinada, diversa e, acima de tudo, coletiva - resultado de uma rede que cresce e se fortalece a cada edição.”

Prêmio da Música Capixaba 2025
Prêmio da Música Capixaba 2025 Crédito: Claudio Postay

Notas de homenagem

Um dos momentos mais emocionantes foi a homenagem aos maestros Helder Trefzger e Adolfo Alves, nomes fundamentais na formação e difusão da música capixaba. Ovacionados pelo público, receberam o troféu acompanhados de depoimentos comoventes de amigos, familiares e colegas de palco.

Prêmio da Música Capixaba 2025
Prêmio da Música Capixaba 2025 Crédito: Claudio Postay

“Meu trabalho é coletivo, e eu divido essa homenagem com cada amigo e músico da Oses, porque maestro sem orquestra não existe”, disse Trefzger, regente titular da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) desde 1992. Já Adolfo Alves, fundador do Coral ArcelorMittal, foi celebrado por sua dedicação em formar vozes e corações ao longo de décadas.

Conheça os vencedores do Prêmio da Música Capixaba 2025

  • MELHOR ÁLBUM 
  • Budah – Púrpura
  • Silva – Encantado

  • MELHOR EP 
  • Afronta – Princesa de VV
  • Joe Caetano – 3x4

  • MELHOR MÚSICA
  • Vai Passar - Vitu feat Cainã

  • MELHOR CAPA 
  • Sthelô - Coragem - Artistas Visuais - Sthelô, Yann Lucas e Caio Matos

  • MELHOR SHOW AO VIVO 
  • Supercombo "Amianto" 10 anos no Circo Voador

  • MELHOR VIDEOCLIPE 
  • Bella Mattar – Brincar com o tempo
  • Cesar Mc ft. Dudu e Noventa – Melhor Assim

  • MELHOR COMPOSIÇÃO 
  • André Prando e Luiz Gabriel Lopes – Dharma

  • MELHOR ARTISTA SOLO OU DUO
  • Fabriccio

  • MELHOR GRUPO OU BANDA 
  • Dead Fish
  • Orquestra Camerata SESI

  • DESTAQUE INTERIOR/REGIONAL
  • Alemão do Forró

  • DESTAQUE LGBTQIAPN+
  • DoCarmo
  • Roberta de Razão

  • DESTAQUE LINGUAGENS URBANAS
  • Dudu
  • Jota 3

  • DESTAQUE VOZES NEGRAS
  • Ada Koffi
  • Akilla

  • MELHOR INSTRUMENTISTA
  • Jacqueline Lima

  • MELHOR PRODUTOR MUSICAL
  • Tibery

  • MELHOR INTÉRPRETE 
  • Anastácia
  • Luiza Dutra

  • MELHOR DJ 
  • DJ Negana

  • REVELAÇÃO 
  • Xavier Lucas

  • PROJETO DE IMPACTO SOCIAL ATRAVÉS DA MÚSICA 
  • Mãos À Obra: Música Acessível
  • Orquestra Jovem Capixaba

  • MELHOR TÉCNICO DE ÁUDIO 
  • Igor Comério

Confira as fotos da premiação

4ª edição do Prêmio da Música Capixaba

Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Ada Koffi venceu na categoria Vozes Negras por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay
1 de 32
Prêmio da Música Capixaba 2025 por Claudio Postay

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Silva é atração confirmada na inauguração do Teatro Carlos Gomes

Silva é atração confirmada na inauguração do Teatro Carlos Gomes

Imagem - Acervo histórico da TV Gazeta ganha versão digital e celebra memória capixaba

Acervo histórico da TV Gazeta ganha versão digital e celebra memória capixaba

Imagem - “Tocou, Pocou no Estúdio” recebe Zbra: set intimista, referências e novo álbum

“Tocou, Pocou no Estúdio” recebe Zbra: set intimista, referências e novo álbum

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Ex não vai processar Dado Dolabella por agressão e advogado lamenta; entenda

Ex não vai processar Dado Dolabella por agressão e advogado lamenta; entenda
Imagem - Web reage a namoro de Virginia e Vini Jr. e de Zé Felipe e Ana Castela

Web reage a namoro de Virginia e Vini Jr. e de Zé Felipe e Ana Castela
Imagem - Yohana Soares e Andrea Padovani dizem sim-sim em Angra dos Reis

Yohana Soares e Andrea Padovani dizem sim-sim em Angra dos Reis