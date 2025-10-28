Música do ES

“Tocou, Pocou no Estúdio” recebe Zbra: set intimista, referências e novo álbum

Com uma estética que dialoga com a geração do streaming sem abrir mão de instrumentação orgânica, cantor de 21 anos bateu um papo e soltou a voz

Felipe Khoury

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 15:12

Para quem acompanha a cena capixaba, o “Tocou, Pocou no Estúdio” funciona como cartão de visita. Com uma estética que dialoga com a geração do streaming sem abrir mão de instrumentação orgânica, recebemos nesta semana o cantor Zbra para um bate-papo e pocket show.

No set, o cantor passeou pela melancolia de Juice WRLD (All Girls Are The Same), pelo hino afetivo do Charlie Brown Jr. (Céu Azul) e apresentou duas faixas do recém-lançado “ABYZZ”: “Eu e Você (FIM)” e “Viva Bem”. Tudo isso misturando referências e autoral em clima de ensaio aberto.

As escolhas do set deixam à mostra o mapa de influências do artista, que vão desde Juice WRLD até o capixaba Dudu MC. Além, é claro, de valorizar sua raiz familiar. “Cresci vendo meu pai tocar violão, sempre foi uma referência para mim”, conta.

Uma curiosidade é o nome do artista que faz, de fato, menção ao animal zebra - mesmo sem a letra “e”. Segundo ele, a escolha vem das cores preto e branco, atrelando a uma dualidade que o cantor busca em sua carreira.

Sobre o álbum "ABYZZ"

Lançado com direção vocal de Fred Nery (Macucos) e produção/mix de Signobeat, “ABYZZ” é o primeiro álbum de Zbra e foi gravado no VVS Studio, em Vila Velha. O projeto ganhou tração após uma audição aberta na Rua da Lama, no fim de agosto, que multiplicou por dez o número de ouvintes mensais. Entre os destaques do disco estão “Refém” e “Eu e Você (FIM)”.

Zbra, cantor Crédito: Ricardo Medeiros

“A produção começou em novembro de 2024. Me estruturei do zero: aulas de canto e violão para entregar interpretação de qualidade, refizemos instrumentais com várias passagens orgânicas. Esse álbum é um ponto inicial de uma nova fase da qual não quero voltar atrás”, conta o cantor.

O álbum reúne ainda parcerias de VK Mac (captação), Fysh Bl3nd (beat), Vinícius Gigante (guitarra e flautas) e Maurício Ávila (master). Um time completo para deixar o projeto ainda com mais destaque e qualidade.

Confira as músicas na íntegra

Sonho de tocar no Rock in Rio

Zbra não para de sonhar. Agora, sua meta é trabalhar para que, em 2026, esteja no palco do Rock in Rio e levar a música capixaba para todo Brasil. Shows, turnês e novos projetos também entram na sua rota de possibilidades para um futuro não tão distante assim.

