Música do ES

De Cyeli a Inseton: confira as novidades do "Tocou, Pocou"

HZ destaca o diário sonoro de Mohud, o manifesto visual da Inseton, a estreia solo de Cyeli e a MPB praieira de Ícaro Tameirão

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 19:30

Ciely lança seu novo EP Crédito: Lucas H Santos

Com lançamentos que cruzam trap, rap, afrobeats, rock experimental e MPB, o “Tocou, Pocou” da semana traz um EP nascido de um coração partido, um single que cutuca a ditadura da “perfeição” estética, o novo EP de Cyeli e um convite à contemplação do mar por Ícaro Tameirão.

Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

“BAG LOTADA” - CYELI

Da Barra do Jucu para o mundo, Cyeli estreia solo com o EP “Bag Lotada”. São 5 faixas autorais que misturam estilos e territórios. A prévia veio com “Então Toma”, pop de refrão afiado que já virou queridinha de pistas e playlists Brasil afora. Ex-integrante da formação inicial do Melanina MC’s, Cyeli mantém a base no rap, mas ousa sem perder a identidade: versatilidade, autonomia e frescor para a cena capixaba.

“UMA DOSE DE LÁGRIMAS & SORRISOS” - MOHUD

O cantor Mohud apresenta seu novo EP “Uma Dose de Lágrimas & Sorrisos”. O capixaba transforma o fim de um relacionamento em combustível criativo. No dia do término, ele ficou no estúdio e gravou 10 músicas em uma hora. No melhor do trap, rap e afrobeat, Mohud dá o tom de um diário de luto e reconstrução.

“FILTRO” - INSETON

Formada em 2020, em Vitória, a Inseton assina um rock experimental de letras delicadas e mensagens potentes. Em “Filtro”, a banda mira a busca adoecida pela “perfeição” estética. O clipe, que é uma mistura de animação e live action, estrela um Frankenstein contemporâneo: um boneco artesanal moldado por um “Criador de Filtros”, metáfora para as pressões sociais (digitais e fora delas).

“VOCÊ E O MAR” - ÍCARO TAMEIRÃO

E finalizando o “Tocou, Pocou” da semana, Ícaro Tameirão, com a canção-nadadeira “Você e o Mar”. O single nasce da necessidade de contemplar a natureza quando a rotina não deixa: desabafo que vira melodia. Na estética sonora, referências praieiras à la Caymmi e violão à la João Gilberto fazem a cama para uma voz que busca espaço entre melodias e harmonias múltiplas.

