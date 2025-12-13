Natal Capixaba

Caravana iluminada leva clima de Natal e distribui refrigerantes pelo ES; veja programação

Ação natalina percorre o Espírito Santo com luzes, música, visitas a instituições e distribuição de refrigerantes ao público; veja programação

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 09:13

Ação natalina percorre o Espírito Santo com luzes, música, visitas a instituições e distribuição de refrigerantes ao público. Crédito: Emílio Lopez

Mais uma caravana está levando alegria e espírito natalino pelas cidades capixabas: a 4ª edição da Caravana Iluminada de Natal do Grupo Coroa está percorrendo cidades da Grande Vitória, além de municípios de Norte a Sul do Estado. Neste ano, 15 veículos totalmente iluminados integram o roteiro.

Neste sábado (13), a Caravana passa por Vitória com uma programação especial em três pontos da cidade. A primeira parada será na Praça do Papa, das 17h às 18h, seguida pela Praça dos Namorados, onde a caravana chega das 19h às 20h. Encerrando a noite, o desfile natalino acontece no Atlântica Parque, das 20h30 às 21h30, levando música, iluminação e clima de Natal ao público.

A ação teve início em Venda Nova do Imigrante e segue até o dia 21 de dezembro, com encerramento em Domingos Martins, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim. Ao longo do trajeto, a caravana transforma ruas e praças em pontos de encontro, reunindo famílias e moradores.

Caravana iluminada leva clima de Natal e distribui refrigerantes pelo ES Crédito: Emílio Lopez

Diferente de um simples desfile, a proposta aposta na interação. Em cada parada, o Coroa Noel desce dos veículos, conversa com o público, tira fotos e distribui refrigerantes, reforçando a proximidade com a comunidade e criando experiências marcantes, especialmente para as crianças.

A programação também inclui uma agenda solidária. Durante as tardes, o personagem visita hospitais, instituições e associações, levando presentes, atenção e mensagens de carinho a crianças, idosos e pacientes. A iniciativa amplia o alcance da ação e reforça valores como empatia e cuidado.

A programação também inclui uma agenda solidária Crédito: Emílio Lopez

PROGRAMAÇÃO

Grande Vitória

13 de dezembro (sábado) – Vitória

Praça do Papa — 17h às 18h

Praça dos Namorados — 19h às 20h

Atlântica Parque — 20h30 às 21h30





14 de dezembro (domingo) – Vila Velha

Praça da Praia das Gaivotas — 18h30 às 19h30

Parque da Prainha — 20h30 às 21h30





15 de dezembro (segunda-feira) – Cariacica

Associação Amor e Vida J.A — 15h às 17h





16 de dezembro (terça-feira) – Cariacica

Associação Amor e Vida C.S — 15h às 17h





17 de dezembro (quarta-feira) – Viana

Sonho de Criança — 15h às 17h





18 de dezembro (quinta-feira) – Vila Velha

Centro de Vitória (trajeto) — 17h40

Terceira Ponte (trajeto) — 18h10

Orla de Vila Velha — 18h30

Praça Pedro Valadares (Barra do Jucu) — 19h

Orla da Praia do Morro — 20h





19 de dezembro (sexta-feira) – Vila Velha

Projeto Mãe-Creche Shirley Alegria — 19h30 às 22h





20 de dezembro (sábado) – Santa Teresa

Cervejaria Teresense — 16h30 às 17h30

Parque de Exposições — 18h às 18h30

Praça Augusto Ruschi — 18h45 às 19h45





21 de dezembro (domingo)

Praça de Santa Isabel — Santa Isabel — 17h30 às 18h

Praça José Henrique Pereira — Marechal Floriano — 18h30 às 19h30

Praça Dr. Arthur Gerhardt — Domingos Martins — 20h às 22h

Sul do Espírito Santo

18 de dezembro (sexta-feira)

Praça Domingos José Martins — Itapemirim — 20h às 21h





19 de dezembro (sexta-feira)

Praça do Paraíso — Cachoeiro de Itapemirim — 20h às 21h





20 de dezembro (sábado)

Praça Central — Piúma — 20h às 21h





21 de dezembro (domingo)

Praça de Fátima — Cachoeiro de Itapemirim — 19h às 20h

Norte do Espírito Santo

18 de dezembro (quinta-feira)

Praça Aristides Arminio Guaraná — Ibiraçu — 19h30 às 20h30





19 de dezembro (sexta-feira)

Praça da Paz — Aracruz — 20h às 21h





20 de dezembro (sábado)

Linha Verde — Linhares — 20h às 21h





21 de dezembro (domingo)

Área Verde — Colatina — 19h às 20h

Este vídeo pode te interessar