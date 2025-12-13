Caravana iluminada leva clima de Natal e distribui refrigerantes pelo ES; veja programação

Editorias do Site
Ação natalina percorre o Espírito Santo com luzes, música, visitas a instituições e distribuição de refrigerantes ao público; veja programação

Aline Almeida

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 09:13

Ação natalina percorre o Espírito Santo com luzes, música, visitas a instituições e distribuição de refrigerantes ao público. Crédito: Emílio Lopez

Mais uma caravana está levando alegria e espírito natalino pelas cidades capixabas: a 4ª edição da Caravana Iluminada de Natal do Grupo Coroa está percorrendo cidades da Grande Vitória, além de municípios de Norte a Sul do Estado. Neste ano, 15 veículos totalmente iluminados integram o roteiro.

Neste sábado (13), a Caravana passa por Vitória com uma programação especial em três pontos da cidade. A primeira parada será na Praça do Papa, das 17h às 18h, seguida pela Praça dos Namorados, onde a caravana chega das 19h às 20h. Encerrando a noite, o desfile natalino acontece no Atlântica Parque, das 20h30 às 21h30, levando música, iluminação e clima de Natal ao público.

A ação teve início em Venda Nova do Imigrante e segue até o dia 21 de dezembro, com encerramento em Domingos Martins, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim. Ao longo do trajeto, a caravana transforma ruas e praças em pontos de encontro, reunindo famílias e moradores.

Caravana iluminada leva clima de Natal e distribui refrigerantes pelo ES Crédito: Emílio Lopez

Diferente de um simples desfile, a proposta aposta na interação. Em cada parada, o Coroa Noel desce dos veículos, conversa com o público, tira fotos e distribui refrigerantes, reforçando a proximidade com a comunidade e criando experiências marcantes, especialmente para as crianças.

A programação também inclui uma agenda solidária. Durante as tardes, o personagem visita hospitais, instituições e associações, levando presentes, atenção e mensagens de carinho a crianças, idosos e pacientes. A iniciativa amplia o alcance da ação e reforça valores como empatia e cuidado.

A programação também inclui uma agenda solidária
A programação também inclui uma agenda solidária Crédito: Emílio Lopez

PROGRAMAÇÃO

Grande Vitória

  • 13 de dezembro (sábado) – Vitória
  • Praça do Papa — 17h às 18h
  • Praça dos Namorados — 19h às 20h
  • Atlântica Parque — 20h30 às 21h30

  • 14 de dezembro (domingo) – Vila Velha
  • Praça da Praia das Gaivotas — 18h30 às 19h30
  • Parque da Prainha — 20h30 às 21h30

  • 15 de dezembro (segunda-feira) – Cariacica
  • Associação Amor e Vida J.A — 15h às 17h

  • 16 de dezembro (terça-feira) – Cariacica
  • Associação Amor e Vida C.S — 15h às 17h

  • 17 de dezembro (quarta-feira) – Viana
  • Sonho de Criança — 15h às 17h

  • 18 de dezembro (quinta-feira) – Vila Velha
  • Centro de Vitória (trajeto) — 17h40
  • Terceira Ponte (trajeto) — 18h10
  • Orla de Vila Velha — 18h30
  • Praça Pedro Valadares (Barra do Jucu) — 19h
  • Orla da Praia do Morro — 20h

  • 19 de dezembro (sexta-feira) – Vila Velha
  • Projeto Mãe-Creche Shirley Alegria — 19h30 às 22h

  • 20 de dezembro (sábado) – Santa Teresa
  • Cervejaria Teresense — 16h30 às 17h30
  • Parque de Exposições — 18h às 18h30
  • Praça Augusto Ruschi — 18h45 às 19h45

  • 21 de dezembro (domingo)
  • Praça de Santa Isabel — Santa Isabel — 17h30 às 18h
  • Praça José Henrique Pereira — Marechal Floriano — 18h30 às 19h30
  • Praça Dr. Arthur Gerhardt — Domingos Martins — 20h às 22h

Sul do Espírito Santo

  • 18 de dezembro (sexta-feira)
  • Praça Domingos José Martins — Itapemirim — 20h às 21h

  • 19 de dezembro (sexta-feira)
  • Praça do Paraíso — Cachoeiro de Itapemirim — 20h às 21h

  • 20 de dezembro (sábado)
  • Praça Central — Piúma — 20h às 21h

  • 21 de dezembro (domingo)
  • Praça de Fátima — Cachoeiro de Itapemirim — 19h às 20h

Norte do Espírito Santo

  • 18 de dezembro (quinta-feira)
  • Praça Aristides Arminio Guaraná — Ibiraçu — 19h30 às 20h30

  • 19 de dezembro (sexta-feira)
  • Praça da Paz — Aracruz — 20h às 21h

  • 20 de dezembro (sábado)
  • Linha Verde — Linhares — 20h às 21h

  • 21 de dezembro (domingo)
  • Área Verde — Colatina — 19h às 20h

