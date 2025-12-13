Caravana iluminada leva clima de Natal e distribui refrigerantes pelo ES; veja programação

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 09:13
Mais uma caravana está levando alegria e espírito natalino pelas cidades capixabas: a 4ª edição da Caravana Iluminada de Natal do Grupo Coroa está percorrendo cidades da Grande Vitória, além de municípios de Norte a Sul do Estado. Neste ano, 15 veículos totalmente iluminados integram o roteiro.
Neste sábado (13), a Caravana passa por Vitória com uma programação especial em três pontos da cidade. A primeira parada será na Praça do Papa, das 17h às 18h, seguida pela Praça dos Namorados, onde a caravana chega das 19h às 20h. Encerrando a noite, o desfile natalino acontece no Atlântica Parque, das 20h30 às 21h30, levando música, iluminação e clima de Natal ao público.
A ação teve início em Venda Nova do Imigrante e segue até o dia 21 de dezembro, com encerramento em Domingos Martins, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim. Ao longo do trajeto, a caravana transforma ruas e praças em pontos de encontro, reunindo famílias e moradores.
Diferente de um simples desfile, a proposta aposta na interação. Em cada parada, o Coroa Noel desce dos veículos, conversa com o público, tira fotos e distribui refrigerantes, reforçando a proximidade com a comunidade e criando experiências marcantes, especialmente para as crianças.
A programação também inclui uma agenda solidária. Durante as tardes, o personagem visita hospitais, instituições e associações, levando presentes, atenção e mensagens de carinho a crianças, idosos e pacientes. A iniciativa amplia o alcance da ação e reforça valores como empatia e cuidado.
