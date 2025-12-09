Nova Vila Natalina em Vitória vai ligar o Palácio Anchieta à Catedral

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 18:00
Vitória ganhará um novo ponto turístico de fim de ano: a Vila Natalina da Cidade Alta, que estreia com 78 árvores simbólicas, carrossel, brinquedos e um percurso de luzes que une o Palácio Anchieta à Catedral. A abertura será no dia 14 de dezembro, às 18h30, com uma programação especial para marcar a estreia do projeto.
O público poderá acompanhar a apresentação da Vale Música, a bênção do pároco da Catedral, a projeção de vídeo mapping na fachada do Palácio Anchieta, além do momento mais esperado da noite: o acendimento das luzes que inaugura oficialmente a Vila.
Segundo Stella Miranda, Chefe de Cerimonial do Governo do Estado, o projeto nasce a partir de um desejo antigo.
A Vila Natalina terá ainda 78 árvores de Natal, simbolizando todos os municípios capixabas, além de receber apresentações culturais aos sábados e domingos, reforçando o movimento no Centro Histórico durante o período festivo.
A programação segue até 6 de janeiro, oferecendo um novo ponto de encontro para moradores e turistas que desejam vivenciar o clima natalino em um dos cenários mais tradicionais da capital.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta