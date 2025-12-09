Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 16:24
O Natal é a época perfeita para celebrar momentos especiais ao redor da mesa, reunindo sabores que trazem aconchego e encantam todos os paladares. O pavê, por exemplo, é uma sobremesa que pode deixar essa data ainda mais gostosa, pois é uma opção prática, cheia de cremosidade e com aquele toque festivo que conquista à primeira colherada.
A seguir, veja 3 receitas de pavê fáceis e irresistíveis para adoçar o seu Natal!
Em uma panela, coloque o morango, 3 colheres de sopa de açúcar e a água. Cozinhe em fogo baixo até formar uma calda espessa e brilhante. Desligue o fogo e deixe esfriar. Em outra panela, misture 2 xícaras de chá de leite, o leite de coco, 1 xícara de chá de açúcar e o amido de milho até dissolver bem. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Quando o creme estiver espesso, desligue o fogo e misture a essência de baunilha. Deixe amornar antes da montagem.
Umedeça rapidamente os biscoitos maisena em 1 xícara de chá de leite. Forre o fundo de uma travessa com os biscoitos umedecidos. Espalhe uma camada de geleia de morango sobre os biscoitos. Cubra com uma camada do creme. Adicione um pouco da calda de morango sobre o creme. Repita as camadas e finalize com o creme. Leve o pavê à geladeira por pelo menos 3 horas, até firmar bem e ficar gelado. Sirva em seguida.
Creme de confeiteiro
Creme de chocolate
Ganache
Camada crocante
Creme de confeiteiro
Em uma panela, misture o leite, o açúcar, o amido de milho e as gemas até ficar homogêneo. Leve ao fogo médio, mexendo sem parar, até engrossar e formar um creme liso. Quando estiver espesso, desligue o fogo e misture a essência de baunilha. Deixe amornar e reserve.
Creme de chocolate
Em uma panela, misture o leite, o chocolate em pó, o açúcar e o amido de milho. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o creme engrossar. Reserve.
Ganache
Em uma panela, aqueça o creme de leite até começar a ferver. Despeje o creme de leite quente sobre o chocolate meio-amargo em um recipiente. Misture até o chocolate derreter completamente e formar uma ganache brilhante. Deixe esfriar e reserve.
Montagem
Coloque uma camada do creme de chocolate no fundo da taça. Adicione uma camada do creme de confeiteiro. Cubra com a ganache. Finalize com os bombons esfarelados por cima. Leve para gelar por pelo menos 2 horas para firmar as camadas. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque o abacaxi, 3 colheres de sopa de açúcar e a água. Cozinhe em fogo médio até reduzir o líquido e formar um doce espesso. Desligue o fogo, deixe esfriar e reserve. Em outra panela, misture o leite de coco, o restante do açúcar e o amido de milho até dissolver bem. Leve ao fogo médio, mexendo sem parar, até engrossar e formar um creme consistente. Desligue o fogo e misture a essência de baunilha. Deixe o creme amornar e reserve.
Umedeça os biscoitos maisena no leite de amêndoas. Coloque uma camada de biscoitos no fundo da travessa. Cubra com uma camada do doce de abacaxi. Espalhe uma camada do creme sobre o abacaxi. Polvilhe o coco ralado. Repita as camadas e finalize com creme e coco por cima. Leve à geladeira por no mínimo 3 horas para firmar bem. Sirva em seguida.
