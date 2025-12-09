Descubra qual é o anjo da guarda do signo de Capricórnio

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 17:24
O anjo da guarda é uma presença constante em diversas tradições espirituais e religiosas, representando proteção, cuidado e a orientação de um caminho divino. Para muitas pessoas, ele é visto como um guardião pessoal, designado para acompanhar cada indivíduo ao longo da vida. Sua figura simboliza apoio nos momentos difíceis, auxílio nas decisões importantes e a sensação de que ninguém está totalmente sozinho diante dos desafios do cotidiano.
Segundo Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, Cassiel é o anjo da guarda disciplinado do signo de Capricórnio. Ele traz consigo a energia de disciplina, perseverança, estrutura e orientação para suporte nos caminhos da construção sólida e da realização pessoal.
A energia de Cassiel traz conexão fundamental para os capricornianos que buscam atingir suas metas com disciplina e perseverança. Além disso, presta auxílio nas jornadas em direção ao sucesso, fornecendo uma base sólida para as realizações.
A seguir, Emylian Kali lista algumas práticas para aumentar a conexão com Cassiel, anjo guardião dos nativos de Capricórnio. Confira!
