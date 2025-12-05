Veja a programação

Tradicional coral do ES inicia temporada de Natal com apresentações gratuitas

Coral percorre cidades capixabas e mineiras em dezembro com repertório natalino e concertos gratuitos que fortalecem o acesso à cultura

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 18:30

Coral ArcelorMittal Crédito: Divulgação / Bruno Leão

O mês de dezembro ganha uma trilha sonora especial com a abertura da temporada de concertos natalinos de um dos corais mais tradicionais em atividade no Espírito Santo. Com 39 anos de trajetória, Coral ArcelorMittal inicia nesta sexta-feira (5) uma série de sete apresentações gratuitas em cidades do ES e de Minas Gerais. Não é necessário retirar ingressos e todas as apresentações são abertas ao público.

A iniciativa reforça o papel dos corais comunitários na democratização do acesso à música e na ocupação de espaços públicos com arte. Ao longo das próximas semanas, o grupo passará por Serra, Rio Novo do Sul, Muriaé (MG), Vitória, Serra novamente, Santa Leopoldina e Vila Velha, encerrando a agenda no Natal de Luzes do Parque da Prainha, no dia 19.

Tradicional Coral do ES inicia temporada de Natal com apresentações gratuitas Crédito: Divulgação / Bruno Leão

Formado por 45 coralistas, o conjunto se destaca pela longevidade e pela manutenção de um repertório que atravessa gerações. Sob a regência de Adolfo Alves, fundador do grupo, e de Ângela Volpato, que integra a direção musical desde 2023, o coral celebra o fim de ano com um programa que reúne clássicos natalinos, canções contemporâneas e arranjos que transitam entre o tradicional e o jazz.

A proposta é criar um clima de memória afetiva, mas também apresentar novas leituras para músicas que fazem parte do imaginário coletivo, como diz Ângela Volpato:

Para este ano elaboramos um repertório variado que vai desde as tradicionais músicas natalinas como a Noite Feliz, até as canções contemporâneas e arranjos de jazz

Além das obras de Natal, o repertório do grupo costuma incluir músicas brasileiras de diferentes épocas, composições internacionais reconhecidas e homenagens à cultura capixaba, como as tradicionais “Toadas de Congo”.

Com 39 anos de trajetória, Coral ArcelorMittal inicia uma série de sete apresentações gratuitas Crédito: Divulgação / Bruno Leão

As apresentações, muitas realizadas em praças e igrejas, aproximam o público de expressões artísticas que nem sempre chegam aos municípios de forma contínua, fortalecendo a circulação cultural e estimulando o envolvimento da comunidade.

Programação

Sexta-feira – 5 de dezembro

Horário: 19h

Local: Sede da Associação de Moradores de Praia de Carapebus, Serra (ES)





Sábado – 6 de dezembro

Horário: 19h

Local: Paróquia Santo Antônio de Pádua, Centro, Rio Novo do Sul (ES)





Sexta-feira – 12 de dezembro

Horário: 19h

Local: Mercado Municipal, Muriaé (MG)





Segunda-feira – 15 de dezembro

Horário: 19h

Local: Praça Costa Pereira, Centro, Vitória (ES)





Terça-feira – 16 de dezembro

Horário: 19h

Local: Praça do Bairro Cidade Continental, Serra (ES)





Quinta-feira – 18 de dezembro

Horário: 19h

Local: Igreja Matriz de Santa Leopoldina, Santa Leopoldina (ES)





Sexta-feira – 19 de dezembro

Horário: 20h30

Local: Parque da Prainha, Centro, Vila Velha (ES)

