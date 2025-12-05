Tradicional coral do ES inicia temporada de Natal com apresentações gratuitas

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 18:30
O mês de dezembro ganha uma trilha sonora especial com a abertura da temporada de concertos natalinos de um dos corais mais tradicionais em atividade no Espírito Santo. Com 39 anos de trajetória, Coral ArcelorMittal inicia nesta sexta-feira (5) uma série de sete apresentações gratuitas em cidades do ES e de Minas Gerais. Não é necessário retirar ingressos e todas as apresentações são abertas ao público.
A iniciativa reforça o papel dos corais comunitários na democratização do acesso à música e na ocupação de espaços públicos com arte. Ao longo das próximas semanas, o grupo passará por Serra, Rio Novo do Sul, Muriaé (MG), Vitória, Serra novamente, Santa Leopoldina e Vila Velha, encerrando a agenda no Natal de Luzes do Parque da Prainha, no dia 19.
Formado por 45 coralistas, o conjunto se destaca pela longevidade e pela manutenção de um repertório que atravessa gerações. Sob a regência de Adolfo Alves, fundador do grupo, e de Ângela Volpato, que integra a direção musical desde 2023, o coral celebra o fim de ano com um programa que reúne clássicos natalinos, canções contemporâneas e arranjos que transitam entre o tradicional e o jazz.
A proposta é criar um clima de memória afetiva, mas também apresentar novas leituras para músicas que fazem parte do imaginário coletivo, como diz Ângela Volpato:
Além das obras de Natal, o repertório do grupo costuma incluir músicas brasileiras de diferentes épocas, composições internacionais reconhecidas e homenagens à cultura capixaba, como as tradicionais “Toadas de Congo”.
As apresentações, muitas realizadas em praças e igrejas, aproximam o público de expressões artísticas que nem sempre chegam aos municípios de forma contínua, fortalecendo a circulação cultural e estimulando o envolvimento da comunidade.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta