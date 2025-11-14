Veja as cidades que vão receber a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola no ES

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 13:35
A magia natalina já tem data para cruzar as ruas do Espírito Santo. A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola retorna ao Estado em novembro e dezembro, levando luzes, música e intervenções artísticas para mais de 20 municípios capixabas. Na Grande Vitória, as passagens por Serra, Vila Velha, Vitória e Cariacica já estão confirmadas. Este ano, o espetáculo ganha novas composições visuais, que transformam cada parada em uma pequena celebração ao ar livre.
O comboio, formado por cinco caminhões cenográficos, percorre rotas pré-definidas, partindo sempre de pontos estratégicos. O público pode acompanhar os desfiles ao longo do trajeto ou aguardar em locais de referência. Entre os temas representados nos veículos estão Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal.
Luzes sincronizadas, projeções e a performance de uma bailarina integram a experiência sensorial. O casal Noel também marca presença, animando crianças e famílias.
Além da Grande Vitória, a Caravana passa por cidades do Norte, Sul e Serrana, reforçando a tradição que, há anos, se tornou um dos principais símbolos da temporada. As rotas podem sofrer alterações sem aviso prévio, mas cada município terá pontos fixos para facilitar a visualização do público.
