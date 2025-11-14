Natal

Veja as cidades que vão receber a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola no ES

Caravana de Natal retorna ao Estado em novembro e dezembro, levando luzes, música e intervenções artísticas para mais de 20 municípios capixabas

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 13:35

Caravana de Natal Coca-Cola Crédito: Patrick Rocha

A magia natalina já tem data para cruzar as ruas do Espírito Santo. A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola retorna ao Estado em novembro e dezembro, levando luzes, música e intervenções artísticas para mais de 20 municípios capixabas. Na Grande Vitória, as passagens por Serra, Vila Velha, Vitória e Cariacica já estão confirmadas. Este ano, o espetáculo ganha novas composições visuais, que transformam cada parada em uma pequena celebração ao ar livre.

O comboio, formado por cinco caminhões cenográficos, percorre rotas pré-definidas, partindo sempre de pontos estratégicos. O público pode acompanhar os desfiles ao longo do trajeto ou aguardar em locais de referência. Entre os temas representados nos veículos estão Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal.

Luzes sincronizadas, projeções e a performance de uma bailarina integram a experiência sensorial. O casal Noel também marca presença, animando crianças e famílias.

Caravana da Coca-Cola no Natal de 2023 Crédito: Instagram/@cocacola_br

Além da Grande Vitória, a Caravana passa por cidades do Norte, Sul e Serrana, reforçando a tradição que, há anos, se tornou um dos principais símbolos da temporada. As rotas podem sofrer alterações sem aviso prévio, mas cada município terá pontos fixos para facilitar a visualização do público.

Confira a programação completa

NOVEMBRO

Guaçuí – 18/11

Referências: Supermercado Assis – Supermercado Conradinho – Supermercado do Povo – Casa do Pão





DEZEMBRO

Cariacica – 3/12

Ponto de referência: CD Cariacica





Serra – 4/12

Ponto de referência: Assaí





Colatina – 6/12

Referências: Parte 1: Novo Horizonte – Aeroporto – São Silvano – Morada do Sol Parte 2: Centro e Colatina Velha





Vila Velha – 7/12

Ponto de referência: Shopping Vila Velha





Baixo Guandu – 8/12

Referências: Supermercado São José – Mauá – Sapucaia – Praça São Pedro





Boa Esperança – 9/12

Trecho: Cricaré Um Atacado – Bairro Pinheirinho – Praça Baiana – Boa Esperança





Pinheiros – 9/12

Trecho: Cricaré Um Atacado – Bairro Pinheirinho – Praça Baiana – Boa Esperança





Pedro Canário – 10/12

Referência: Siqueira e Filho Ltda





Jaguaré – 11/12

Referência: Supermercado Cricaré





Nova Venécia – 11/12

Referência: Supermercado Cricaré





Linhares – 12/12

Referências: Av. Ettore Pedroni – Três Barras – Linhares





Itaguaçu – 13/12

Referências: Parte 1: Supermercado Scardua – Praça Getúlio Vargas – Bairro Cohab Santa Rosa Parte 2: Praça Ana Mattos – Bairro Santa Terezinha





Itarana – 13/12

Referências: Parte 1: Supermercado Scardua – Praça Getúlio Vargas – Bairro Cohab Santa Rosa Parte 2: Praça Ana Mattos – Bairro Santa Terezinha





Vitória – 14/12

Referências: Jardim Camburi – Mata da Praia – Jardim da Penha – Praia do Canto – Shopping Vitória – Praça do Papa





Serra – 15/12

Trecho: Feu Rosa – Morada de Laranjeiras – Laranjeiras





Marataízes – 16/12

Referências: Supermercado Open Perim – Vivo Econômico – Boi Nos Ares – Hortisul – Multishow – Jucy – Supermercado BH





São José do Calçado – 17/12

Referências: Supermercado do Povo – Multishow – Licoking / Supermercado Fluminense – Supermercado Conradinho





Cachoeiro de Itapemirim – 19/12

Referências: Perim Center – Supermercado BH – Scarp – Perim Matriz – Supermercado Casa Grande – Beira Rio





Castelo – 20/12

Referências: Multishow Supermercado – Parque Beira Rio – Aracui – Perim – Atacado Muito Mais – Supermercado Garnier Dalcin





Domingos Martins – 22/12



Referência: Portal de Santa Isabel – Domingos Martins





Marechal Floriano – 22/12

Referência: Portal de Santa Isabel – Domingos Martins

Este vídeo pode te interessar