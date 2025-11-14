Editorias do Site
Redes Sociais

Veja as cidades que vão receber a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola no ES

Caravana de Natal retorna ao Estado em novembro e dezembro, levando luzes, música e intervenções artísticas para mais de 20 municípios capixabas

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 13:35

Caravana de Natal Coca-Cola 2021
Caravana de Natal Coca-Cola  Crédito: Patrick Rocha

A magia natalina já tem data para cruzar as ruas do Espírito Santo. A tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola retorna ao Estado em novembro e dezembro, levando luzes, música e intervenções artísticas para mais de 20 municípios capixabas. Na Grande Vitória, as passagens por Serra, Vila Velha, Vitória e Cariacica já estão confirmadas. Este ano, o espetáculo ganha novas composições visuais, que transformam cada parada em uma pequena celebração ao ar livre.

O comboio, formado por cinco caminhões cenográficos, percorre rotas pré-definidas, partindo sempre de pontos estratégicos. O público pode acompanhar os desfiles ao longo do trajeto ou aguardar em locais de referência. Entre os temas representados nos veículos estão Carrossel dos Sonhos, Dança com Cartas, Presente de Natal, Caixinha de Música e Celebração do Natal.

Luzes sincronizadas, projeções e a performance de uma bailarina integram a experiência sensorial. O casal Noel também marca presença, animando crianças e famílias.

Caravana da Coca-Cola no Natal de 2023
Caravana da Coca-Cola no Natal de 2023 Crédito: Instagram/@cocacola_br

Além da Grande Vitória, a Caravana passa por cidades do Norte, Sul e Serrana, reforçando a tradição que, há anos, se tornou um dos principais símbolos da temporada. As rotas podem sofrer alterações sem aviso prévio, mas cada município terá pontos fixos para facilitar a visualização do público.

Confira a programação completa

  • NOVEMBRO
  • Guaçuí – 18/11 
  • Referências: Supermercado Assis – Supermercado Conradinho – Supermercado do Povo – Casa do Pão

  • DEZEMBRO
  • Cariacica – 3/12 
  • Ponto de referência: CD Cariacica

  • Serra – 4/12 
  • Ponto de referência: Assaí

  • Colatina – 6/12 
  • Referências: Parte 1: Novo Horizonte – Aeroporto – São Silvano – Morada do Sol Parte 2: Centro e Colatina Velha

  • Vila Velha – 7/12 
  • Ponto de referência: Shopping Vila Velha

  • Baixo Guandu – 8/12 
  • Referências: Supermercado São José – Mauá – Sapucaia – Praça São Pedro

  • Boa Esperança – 9/12 
  • Trecho: Cricaré Um Atacado – Bairro Pinheirinho – Praça Baiana – Boa Esperança

  • Pinheiros – 9/12 
  • Trecho: Cricaré Um Atacado – Bairro Pinheirinho – Praça Baiana – Boa Esperança

  • Pedro Canário – 10/12 
  • Referência: Siqueira e Filho Ltda

  • Jaguaré – 11/12 
  • Referência: Supermercado Cricaré

  • Nova Venécia – 11/12 
  • Referência: Supermercado Cricaré

  • Linhares – 12/12 
  • Referências: Av. Ettore Pedroni – Três Barras – Linhares

  • Itaguaçu – 13/12 
  • Referências: Parte 1: Supermercado Scardua – Praça Getúlio Vargas – Bairro Cohab Santa Rosa Parte 2: Praça Ana Mattos – Bairro Santa Terezinha

  • Itarana – 13/12 
  • Referências: Parte 1: Supermercado Scardua – Praça Getúlio Vargas – Bairro Cohab Santa Rosa Parte 2: Praça Ana Mattos – Bairro Santa Terezinha

  • Vitória – 14/12 
  • Referências: Jardim Camburi – Mata da Praia – Jardim da Penha – Praia do Canto – Shopping Vitória – Praça do Papa

  • Serra – 15/12 
  • Trecho: Feu Rosa – Morada de Laranjeiras – Laranjeiras

  • Marataízes – 16/12 
  • Referências: Supermercado Open Perim – Vivo Econômico – Boi Nos Ares – Hortisul – Multishow – Jucy – Supermercado BH

  • São José do Calçado – 17/12 
  • Referências: Supermercado do Povo – Multishow – Licoking / Supermercado Fluminense – Supermercado Conradinho

  • Cachoeiro de Itapemirim – 19/12 
  • Referências: Perim Center – Supermercado BH – Scarp – Perim Matriz – Supermercado Casa Grande – Beira Rio

  • Castelo – 20/12 
  • Referências: Multishow Supermercado – Parque Beira Rio – Aracui – Perim – Atacado Muito Mais – Supermercado Garnier Dalcin

  • Domingos Martins – 22/12 
  • Referência: Portal de Santa Isabel – Domingos Martins

  • Marechal Floriano – 22/12 
  • Referência: Portal de Santa Isabel – Domingos Martins

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Cariacica terá Vila de Natal com parque de diversões e árvores flutuantes

Cariacica terá Vila de Natal com parque de diversões e árvores flutuantes

Imagem - Mas já? Chegada do Papai Noel em outubro abre a temporada de Natal no ES

Mas já? Chegada do Papai Noel em outubro abre a temporada de Natal no ES

Imagem - 7 melhores filmes de Natal para você assistir

7 melhores filmes de Natal para você assistir

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Disney+ permitirá que usuários criem conteúdos via inteligência artificial

Disney+ permitirá que usuários criem conteúdos via inteligência artificial
Imagem - Kanye West pode ser preso em flagrante por apologia ao nazismo em show no Brasil

Kanye West pode ser preso em flagrante por apologia ao nazismo em show no Brasil
Imagem - Namorada de Fabio Porchat é ferida em tentativa de assalto em São Paulo

Namorada de Fabio Porchat é ferida em tentativa de assalto em São Paulo