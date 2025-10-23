Está chegando o Natal!

Cariacica terá Vila de Natal com parque de diversões e árvores flutuantes

Com árvores de 23 metros, lago iluminado e decoração grandiosa, Vila de Natal promete emocionar moradores e visitantes

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 13:26

Cariacica ganha Vila de Natal com parque de diversões e árvores flutuantes Crédito: Divulgação Prefeitura de Cariacica

A magia do Natal já começa a tomar forma em Cariacica. O Parque O Cravo e a Rosa, em Nova Brasília, está sendo transformado em um verdadeiro cenário encantado para receber a Vila de Natal, que será inaugurada no dia 14 de novembro.

Entre as principais atrações está um parque de diversões com roda-gigante, trenzinho, carrossel e parquinho temático, pensado especialmente para divertir as crianças e envolver toda a família no clima natalino.

O espaço também contará com Casa do Papai Noel, presépio em tamanho real, praça de alimentação e elementos decorativos em fibra que reforçam a atmosfera mágica da festa.

Inauguração da Vila Natalina de Cariacica. Crédito: Claudio Postay / Prefeitura de Cariacica

Um espetáculo de luzes

O grande destaque da decoração deste ano será a instalação de dez árvores flutuantes na lagoa do parque, incluindo uma principal, com 12,5 metros de altura e 80 mil microlâmpadas de LED, cercada por um chafariz iluminado, novidade que promete encantar visitantes de todas as idades.

Além disso, um painel luminoso com o nome da cidade será instalado no local, tornando-se um novo ponto de referência e um dos cantinhos mais instagramáveis da vila.

Outra atração de destaque será a árvore de Natal em terra firme, com 23 metros de altura e 250 mil microleds, que promete ser o grande símbolo do Natal em Cariacica. Ao todo, mais de 600 mil microlâmpadas vão iluminar diferentes pontos da cidade, transformando as ruas e praças em um verdadeiro espetáculo de luzes, cor e emoção.

