Prainha Vive Festival terá dois dias de programação gratuita em Vila Velha

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 12:30
O Parque da Prainha será tomado pela arte e pela música capixaba neste fim de semana. No sábado (25) e domingo (26), o Prainha Vive Festival realiza uma edição especial de dois dias com entrada gratuita, reunindo bandas locais, feira criativa e gastronomia regional em um dos espaços mais simbólicos de Vila Velha.
O sábado (25) será dedicado ao rock capixaba, com shows de Kardüm (15h), Intóxicos (17h), Estado de Sítio (19h) e Mukeka di Rato (21h), que celebra 30 anos de carreira. As bandas representam diferentes gerações do gênero e mostram a força do som produzido no Estado.
No domingo (26), o festival assume um clima praiano, com apresentações de Pedro Perez (13h30), Sheep & Parafina (15h30), Cadu Caruzo (18h) e Clube do Samba (20h30). A mistura de estilos, do pop ao samba, reflete a diversidade da música capixaba.
A programação começa a partir das 11h nos dois dias, com a feira Maré Criativa, que reúne expositores de arte e design autoral, e a Vila Gastronômica, com opções variadas de comidas, doces e drinques. A proposta é integrar cultura, economia criativa e convivência, valorizando produtores locais e empreendedores que movimentam a cena cultural do município.
