Prainha Vive Festival terá dois dias de programação gratuita em Vila Velha

Evento conhecido por valorizar a cultura capixaba vai reunir artistas locais, feira criativa e gastronomia no Parque da Prainha

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 12:30

Projeto Prainha Vive, em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

O Parque da Prainha será tomado pela arte e pela música capixaba neste fim de semana. No sábado (25) e domingo (26), o Prainha Vive Festival realiza uma edição especial de dois dias com entrada gratuita, reunindo bandas locais, feira criativa e gastronomia regional em um dos espaços mais simbólicos de Vila Velha.

O sábado (25) será dedicado ao rock capixaba, com shows de Kardüm (15h), Intóxicos (17h), Estado de Sítio (19h) e Mukeka di Rato (21h), que celebra 30 anos de carreira. As bandas representam diferentes gerações do gênero e mostram a força do som produzido no Estado.

No domingo (26), o festival assume um clima praiano, com apresentações de Pedro Perez (13h30), Sheep & Parafina (15h30), Cadu Caruzo (18h) e Clube do Samba (20h30). A mistura de estilos, do pop ao samba, reflete a diversidade da música capixaba.

Feira de artesanato no Prainha Vive Crédito: Carol Machado

Além dos palcos

A programação começa a partir das 11h nos dois dias, com a feira Maré Criativa, que reúne expositores de arte e design autoral, e a Vila Gastronômica, com opções variadas de comidas, doces e drinques. A proposta é integrar cultura, economia criativa e convivência, valorizando produtores locais e empreendedores que movimentam a cena cultural do município.

Programe-se

Prainha Vive Festival – Edição Especial

Data : sábado (25) e domingo (26)

: sábado (25) e domingo (26) Horário : partir das 11h

: partir das 11h Local : Parque da Prainha – Vila Velha

: Parque da Prainha – Vila Velha Entrada gratuita

