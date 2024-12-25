7 melhores filmes de Natal para você assistir

Os filmes de Natal são a opção perfeita para entrar no clima da festividade e se divertir Crédito: Imagem: Inspiration GP | Shutterstock

O Natal é a época perfeita para reunir a família, saborear comidas típicas e, claro, aproveitar bons filmes que retratam esta época mágica do ano. Se você ainda não decidiu o que assistir, preparamos uma lista com títulos emocionantes que vão desde clássicos infantis até comédias e romances. Abaixo, confira algumas opções e garanta momentos de diversão e encanto que tornarão sua celebração ainda especial!

1. Um Amor Feito de Neve (2024)

‘Um Amor Feito de Neve’ narra a história de uma viúva que, ao dar vida a um boneco de neve com um cachecol mágico, redescobre o amor Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Dos clássicos filmes de romance de Natal, ‘Um Amor Feito de Neve’ conta a história de Cathy (Lacey Chabert), uma jovem viúva que luta para superar a perda de seu marido e encontrar novamente a alegria de viver. Durante o período natalino, ela esculpe um boneco de neve que, com a ajuda de um cachecol mágico, ganha vida. Entre eles nasce uma amizade, que logo se transforma em romance, aquecendo o coração da protagonista. No entanto, o risco do boneco derreter ameaça o relacionamento, e Cathy precisa lutar para viver esse amor.

Onde assistir: Netflix.

2. Nosso Segredinho (2024)

‘Nosso Segredinho’ acompanha a história de um casal de ex-namorados que, após descobrirem que seus atuais parceiros são irmãos, são obrigados a passar o Natal sob o mesmo teto (Imagem: Reprodução digital | Netflix) Crédito:

Estrelado por Lindsay Lohan e Ian Harding, ‘Nosso Segredinho’ acompanha a história de Avery e Logan, ex-namorados que, após descobrirem que seus atuais parceiros são irmãos, são obrigados a passar o Natal sob o mesmo teto. Após o término mal resolvido há 10 anos, os dois nunca mais se falaram, mas precisam manter as aparências para não estragar as festividades. Para isso, eles combinam de fingir que não se conhecem. O plano parece perfeito, mas a família temperamental de seus namorados e uma série de eventos inesperados podem colocar tudo a perder, reacendendo velhos sentimentos.

Onde assistir: Netflix.

3. O Primeiro Natal do Mundo (2023)

‘O Primeiro Natal do Mundo’ narra a trajetória de uma família que se une para salvar o Natal após uma das crianças pedir que a data desapareça Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Uma comédia brasileira estrelada por Ingrid Guimarães e Lázaro Ramos, ‘O Primeiro Natal do Mundo’ acompanha a história da família Pinheiro Lima, composta por Pepê, um professor viúvo, e suas duas filhas. A dinâmica familiar muda quando Pepê se apaixona por Tina, uma chefe de cozinha divorciada com dois filhos.

Com a chegada do Natal, eles decidem passar a festividade juntos, reunindo as crianças. Porém, a ideia é rejeitada por uma delas, que faz um pedido inusitado ao Papai Noel: que o Natal desapareça. Com isso, as pessoas perdem muitos valores essenciais, como a capacidade de perdoar. Determinados a resgatar o espírito natalino, a família se une para salvar o Natal e devolver seu significado.

Onde assistir: Prime Video.

4. O Melhor Natal de Todos (2023)

‘O Melhor Natal de Todos’ acompanha duas amigas que tentam provar que vivem uma vida perfeita Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Dirigido por Mary Lambert, ‘O Melhor Natal de Todos’ é uma comédia romântica que acompanha a história de duas amigas distantes. Na trama, Charlotte (Heather Graham) se sente frustrada após receber um relatório detalhado sobre a vida ideal de Jackie (Brandy Norwood). Porém, por ironia do destino, ela acaba indo parar na casa da antiga amiga, onde descobre que as aparências enganam. Na tentativa de mostrar a realidade à amiga, Charlotte quase estraga o feriado natalino.

Onde assistir: Netflix.

5. Uma Segunda Chance para Amar (2019)

‘Uma Segunda Chance para Amar’ conta a história de uma jovem que, com problemas familiares e descrença no Natal, se apaixona por um homem encantador que muda tudo na sua vida (Imagem: Reprodução digital | Universal Studios) Crédito:

Estrelado por Emilia Clarke, ‘Uma Segunda Chance para Amar’ acompanha a história de Kate, uma jovem inglesa com a vida desorganizada, que enfrenta dificuldades com a mãe e a irmã mais nova. Para piorar, ela trabalha o ano inteiro como elfo em uma loja de Natal , sem se importar com a data.

No entanto, tudo muda na véspera de Natal, quando ela conhece Tom (Henry Golding), um homem encantador que parece ser a pessoa perfeita para ela. A partir daí, a atração entre os dois cresce e o que parecia impossível começa a se tornar realidade: Kate redescobre o verdadeiro significado do Natal e do amor.

Onde assistir: Netflix, Prime Video e Google Play Filmes e TV.

6. Os Fantasmas de Scrooge (2009)

‘Os Fantasmas de Scrooge’ acompanha a história de um milionário mesquinho que odeia o Natal e só pensa em dinheiro Crédito: Imagem: Reprodução digital | Imagemovers e Walt Disney Pictures

Um filme clássico da época de Natal, ‘Os Fantasmas de Scrooge’ acompanha a história de Eberner Scrooge, um milionário mesquinho que odeia o Natal e só pensa em dinheiro. Tudo muda quando, na véspera da data, ele é visitado pelo fantasma de seu antigo parceiro de negócios, que avisa que ele será visitado por três espíritos. Cada um dos fantasmas leva o protagonista a uma jornada para o passado, presente e futuro, mostrando-lhe os efeitos de sua avareza e falta de compaixão. Ao longo de sua experiência, Scrooge aprende valiosas lições e reflete sobre as escolhas que faz para o futuro.

Onde assistir: Disney+.

7. O Expresso Polar (2004)

‘O Expresso Polar’ conta a história de um menino que descobre que a magia do Natal nunca morre para aqueles que acreditam na celebração Crédito: Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Pictures

Um filme emocionante que celebra a magia do Natal, ‘O Expresso Polar’ conta a história de um menino que, ao perder a crença no Papai Noel , decide ficar acordado na véspera de Natal esperando por algo que o faça acreditar novamente. Então, um trem misterioso para em frente à sua casa, e ele embarca em uma extraordinária viagem rumo ao Polo Norte. Durante essa jornada, descobre que o espírito do Natal nunca morre para aqueles que acreditam.