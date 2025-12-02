Fotos: Parque da Cidade, na Serra, tem decoração de Natal com árvore de 20 metros

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 13:33
Então é Natal... Na última sexta-feira (28), as luzes de Natal tomaram conta do Parque da Cidade, que fica em Valparaíso, na Serra. Com árvore de 20 metros, roda-gigante, carrossel e passeio de trenzinho, o local foi inaugurado e agora pode ser visitado pelas famílias.
O personagem mais esperado pelas crianças nessa época do ano, o Papai Noel, estará presente em seu espaço temático diariamente. A vila funciona até 6 de janeiro, sempre a partir das 18h, e há food trucks e outros atrativos no local.
Vila de Natal do Parque da Cidade, na Serra
