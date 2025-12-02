Na Serra

Fotos: Parque da Cidade, na Serra, tem decoração de Natal com árvore de 20 metros

Espaço conta com a presença do "bom velhinho" diariamente, roda-gigante, trenzinho e muito mais

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 13:33

Então é Natal... Na última sexta-feira (28), as luzes de Natal tomaram conta do Parque da Cidade, que fica em Valparaíso, na Serra. Com árvore de 20 metros, roda-gigante, carrossel e passeio de trenzinho, o local foi inaugurado e agora pode ser visitado pelas famílias.

O personagem mais esperado pelas crianças nessa época do ano, o Papai Noel, estará presente em seu espaço temático diariamente. A vila funciona até 6 de janeiro, sempre a partir das 18h, e há food trucks e outros atrativos no local.

Programação das próximas inaugurações

5 de dezembro - Iluminação de Natal – Serra Sede

19h – Banda Guardiões do Corso e Trupe

19h30 – Missa

20h30 – Banda da Guarda Civil Municipal





6 de dezembro - Iluminação de Natal – Jacaraípe

18h – Banda Guardiões do Corso e Trupe

19h30 – Corde e Acordes (Orquestra)

21h – Vixland – Coral – IFES





13 de dezembro - Vila do Papai Noel – Parque da Cidade (Valparaíso)

18h – Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo



Veja os registros

Vila de Natal do Parque da Cidade, na Serra 1 de 14

