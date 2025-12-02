Editorias do Site
Fotos: Parque da Cidade, na Serra, tem decoração de Natal com árvore de 20 metros

Espaço conta com a presença do "bom velhinho" diariamente, roda-gigante, trenzinho e muito mais

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 13:33

Espaço ganha decoração de fim de ano e passa a integrar o calendário de atrações da cidade.

Então é Natal... Na última sexta-feira (28), as luzes de Natal tomaram conta do Parque da Cidade, que fica em Valparaíso, na Serra. Com árvore de 20 metros, roda-gigante, carrossel e passeio de trenzinho, o local foi inaugurado e agora pode ser visitado pelas famílias. 

O personagem mais esperado pelas crianças nessa época do ano, o Papai Noel, estará presente em seu espaço temático diariamente. A vila funciona até 6 de janeiro, sempre a partir das 18h, e há food trucks e outros atrativos no local.

Programação das próximas inaugurações

  • 5 de dezembro - Iluminação de Natal – Serra Sede
    19h – Banda Guardiões do Corso e Trupe
    19h30 – Missa
    20h30 – Banda da Guarda Civil Municipal

  • 6 de dezembro - Iluminação de Natal – Jacaraípe
    18h – Banda Guardiões do Corso e Trupe
    19h30 – Corde e Acordes (Orquestra)
    21h – Vixland – Coral – IFES

  • 13 de dezembro - Vila do Papai Noel – Parque da Cidade (Valparaíso)
    18h – Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo

Veja os registros

Vila de Natal do Parque da Cidade, na Serra

Vila Natalina no Parque da Cidade, Serra por Carlos Alberto Silva

