“Árvore que Canta” anuncia datas e ingressos gratuitos para apresentações em Vitória

Serão distribuídos 1,2 mil ingressos gratuitos para as três noites de apresentações do tradicional evento; confira como garantir a entrada

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 11:25

Espetáculo da
Espetáculo da "Árvore que Canta"  Crédito: Ivanielze Andrade

A tradicional apresentação natalina “Árvore que Canta” está de volta ao calendário cultural da Primeira Igreja Batista de Vitória (PIBV) e promete emocionar o público com o tema “A Alegria do Natal”. O evento acontece nos dias 25, 26 e 27 de dezembro, sempre às 19h30, no templo da igreja, localizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no Centro de Vitória.

Reconhecido como um dos espetáculos natalinos mais tradicionais do Espírito Santo, o musical reúne cerca de 300 participantes, entre coro, orquestra, solistas, grupo de teatro, coreografia e coro infantil. A grandiosidade cênica e musical faz da “Árvore que Canta” um ponto de encontro de famílias capixabas, integrando o calendário oficial do Estado e do município por meio das leis nº 10.846 e nº 6.621.

Ingressos gratuitos

Apresentação da
Apresentação da "Árvore que Canta"  Crédito: Ivanielze Andrade

Para esta edição, serão distribuídos 400 ingressos para cada dia de apresentação, totalizando 1,2 mil lugares disponíveis. Os ingressos são gratuitos e devem ser adquiridos pelo site Sympla. Crianças de até 5 anos não precisam de convite.

O evento também tem caráter social. Os organizadores incentivam o público a colaborar com famílias em situação de vulnerabilidade, levando 1 kg de alimento não perecível ou realizando uma doação via pix, por meio do QR Code disponível no local.

Um espetáculo que faz história

Criado em 1998, o musical se consolidou como uma das principais celebrações natalinas do Espírito Santo. A edição deste ano reforça a proposta de unir arte, fé e solidariedade em uma experiência que envolve música, teatro, dança e emoção.

Programe-se

  • “Árvore que Canta – A Alegria do Natal”
  • Local: Primeira Igreja Batista de Vitória, Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 595 – Centro, Vitória
  • Data: 25, 26 e 27 de dezembro
  • Horário: 19h30
  • Entrada franca – retirada de convite pelo site Sympla
  • Crianças até 5 anos não precisam de convite
  • Ação solidária: leve 1kg de alimento não perecível ou faça um pix via QR Code disponível no local

