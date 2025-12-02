“Árvore que Canta” anuncia datas e ingressos gratuitos para apresentações em Vitória

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 11:25
A tradicional apresentação natalina “Árvore que Canta” está de volta ao calendário cultural da Primeira Igreja Batista de Vitória (PIBV) e promete emocionar o público com o tema “A Alegria do Natal”. O evento acontece nos dias 25, 26 e 27 de dezembro, sempre às 19h30, no templo da igreja, localizado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, no Centro de Vitória.
Reconhecido como um dos espetáculos natalinos mais tradicionais do Espírito Santo, o musical reúne cerca de 300 participantes, entre coro, orquestra, solistas, grupo de teatro, coreografia e coro infantil. A grandiosidade cênica e musical faz da “Árvore que Canta” um ponto de encontro de famílias capixabas, integrando o calendário oficial do Estado e do município por meio das leis nº 10.846 e nº 6.621.
Para esta edição, serão distribuídos 400 ingressos para cada dia de apresentação, totalizando 1,2 mil lugares disponíveis. Os ingressos são gratuitos e devem ser adquiridos pelo site Sympla. Crianças de até 5 anos não precisam de convite.
O evento também tem caráter social. Os organizadores incentivam o público a colaborar com famílias em situação de vulnerabilidade, levando 1 kg de alimento não perecível ou realizando uma doação via pix, por meio do QR Code disponível no local.
Criado em 1998, o musical se consolidou como uma das principais celebrações natalinas do Espírito Santo. A edição deste ano reforça a proposta de unir arte, fé e solidariedade em uma experiência que envolve música, teatro, dança e emoção.
