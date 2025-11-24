Em Vitória

Luzes coloridas e trenzinho: veja decoração de Natal na Ilha das Caieiras

Às margens do Rio Santa Maria, árvores gigantes e uma infinidade de lâmpadas brilhantes encantam crianças e adultos da Capital

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 19:31

Decoração de Natal na Ilha das Caieiras, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Luzes para todos os lados, árvores gigantes e até um trenzinho formam a decoração de Natal no bairro Ilha das Caieiras, em Vitória. Às margens do Rio Santa Maria, quem espera pelo Papai Noel e para celebrar o nascimento de Jesus Cristo tem incentivos ainda mais encantadores para 25 de dezembro.

Desde a última terça-feira (18) moradores da região e visitantes de um dos bairros mais antigos da Capital podem conferir todos os detalhes da decoração que encanta crianças e adultos com um mix de cores e detalhes que deixam a celebração ainda mais especial.

Apesar de a celebração natalina ser no próximo mês, o Papai Noel já fez uma rápida visita à região, chegando pelo “trenó aquático” acompanhado por barcos devidamente decorados pelos próprios pescadores da Grande São Pedro.

No local, o bom velhinho ainda deixou uma mensagem aos pequenos capixabas: “Minhas crianças queridas, o Natal chegou. Vamos celebrar com paz, saúde e respeito ao papai, à mamãe, aos coleguinhas e às tias da escola”.

