Luzes coloridas e trenzinho: veja decoração de Natal na Ilha das Caieiras

Às margens do Rio Santa Maria, árvores gigantes e uma infinidade de lâmpadas brilhantes encantam crianças e adultos da Capital

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 19:31

Decoração de Natal na Ilha das Caieiras
Decoração de Natal na Ilha das Caieiras, em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Luzes para todos os lados, árvores gigantes e até um trenzinho formam a decoração de Natal no bairro Ilha das Caieiras, em Vitória. Às margens do Rio Santa Maria, quem espera pelo Papai Noel e para celebrar o nascimento de Jesus Cristo tem incentivos ainda mais encantadores para 25 de dezembro.

Desde a última terça-feira (18) moradores da região e visitantes de um dos bairros mais antigos da Capital podem conferir todos os detalhes da decoração que encanta crianças e adultos com um mix de cores e detalhes que deixam a celebração ainda mais especial.

Veja decoração de Natal na Ilha das Caieiras, em Vitória

Decoração de Natal na Ilha das Caieiras
Decoração de Natal na Ilha das Caieiras por Vitor Jubini
Decoração de Natal na Ilha das Caieiras por Vitor Jubini
Decoração de Natal na Ilha das Caieiras por Vitor Jubini
Decoração de Natal na Ilha das Caieiras por Vitor Jubini
Decoração de Natal na Ilha das Caieiras por Vitor Jubini
Decoração de Natal na Ilha das Caieiras por Vitor Jubini

Decoração de Natal na Ilha das Caieiras por Vitor Jubini

Apesar de a celebração natalina ser no próximo mês, o Papai Noel já fez uma rápida visita à região, chegando pelo “trenó aquático” acompanhado por barcos devidamente decorados pelos próprios pescadores da Grande São Pedro.

No local, o bom velhinho ainda deixou uma mensagem aos pequenos capixabas: “Minhas crianças queridas, o Natal chegou. Vamos celebrar com paz, saúde e respeito ao papai, à mamãe, aos coleguinhas e às tias da escola”.

