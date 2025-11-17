Editorias do Site
Papai Noel vai chegar de barco na Vila de Natal da orla de São Pedro, em Vitória

Vila terá uma árvore gigante, brinquedos infláveis, trenzinho, corredores iluminados e cantinhos encantadores

Felipe Khoury

Repórter

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 13:33

Vila de Natal da orla de São Pedro, em Vitória
Vila de Natal da orla de São Pedro, em Vitória Crédito: Gabriel Werneck

A orla de São Pedro e da Ilha das Caieiras vai ganhar um brilho especial nesta semana. A Vila de Natal será aberta oficialmente nesta terça-feira (18), às 18h30, transformando a região em um cenário de encantamento, especialmente com a chegada do Papai Noel.

O momento mais esperado da noite é justamente a entrada triunfal do bom velhinho, que mais uma vez deixa o trenó de lado para navegar pelas águas e chegar de barco, mantendo viva uma das tradições mais afetivas da comunidade de São Pedro, conhecida por sua forte ligação com a pesca e o mar.

Papai Noel vai chegar de barco na Vila de Natal
Papai Noel vai chegar de barco na Vila de Natal Crédito: Gabriel Werneck

Pensada para encantar todas as idades, a Vila terá uma árvore gigante, brinquedos infláveis, trenzinho, corredores iluminados e cantinhos perfeitos para quem ama registrar cada detalhe da magia natalina.

Mas não é só o visual que faz o passeio valer a pena. A proposta é celebrar união, amor e o espírito natalino que já tomou conta da Grande Vitória, tudo embalado pela atmosfera única da orla, que fica ainda mais especial nesta época do ano.

