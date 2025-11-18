Editorias do Site
Redes Sociais

De árvores gigantes a castelo de 2 andares: conheça as Vilas de Natal do ES

Municípios inauguram suas vilas e programações natalinas com luzes, decoração especial, atrações artísticas e espaços interativos

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 16:05

Árvore de Natal gigante da Serra
Árvore de Natal gigante da Serra Crédito: Acervo PMV

O Espírito Santo já vive o clima do Natal. Em diversas regiões do Estado, municípios inauguram suas vilas e programações natalinas com luzes, decoração especial, atrações artísticas e espaços interativos que prometem transformar praças, parques e orlas em cenários de fantasia. A temporada reúne tradições, novidades e muita magia para moradores e visitantes.

Vitória

Na capital capixaba, o clima natalino se espalha pela orla de São Pedro e da Ilha das Caieiras, onde o Papai Noel chega de barco para dar início à programação, nesta terça (18). A cidade ainda recebe uma grande árvore, brinquedos infláveis, trenzinho, pontos iluminados e atividades para todas as idades, compondo um cenário pensado para celebrar união, alegria e a identidade afetiva da região.

Vila de Natal da orla de São Pedro, em Vitória
Vila de Natal da orla de São Pedro, em Vitória Crédito: Gabriel Werneck

Serra

Na Serra, o Natal Serra+ Iluminada toma conta de parques e praças com cores vibrantes, árvores gigantes e uma série de brinquedos que resgatam o encantamento da infância! A partir do dia 28 de novembro, começam a ser inauguradas as decorações. Serão três árvores super coloridas, de 20, 17,5 e 12 metros, além de brinquedos como roda-gigante, carrossel, igrejinha, trenzinho e apresentações culturais. E claro: a presença do Papai Noel em sua vila temática.

A primeira iluminação será acesa no Parque da Cidade, em Valparaíso, no dia 28 de novembro, uma sexta-feira, às 18h30. A abertura oficial contará com a chegada do Papai Noel à Vila de Natal, acendimento das luzes e atrações culturais. A Vila funcionará diariamente, a partir das 18h, até o dia 6 de janeiro, oferecendo também food trucks e outros atrativos.

Na Serra, o Natal Serra+ Iluminada toma conta de parques e praças com cores vibrantes
Na Serra, o Natal Serra+ Iluminada toma conta de parques e praças com cores vibrantes Crédito: Mariana Santos

Outros pontos também receberão decoração especial. No dia 5 de dezembro, também será inaugurada a iluminação da Praça da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Serra Sede, com uma árvore iluminada de 12 metros. Já no dia 6 de dezembro, a Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, recebe toda a magia do Natal, com acendimento da árvore de 17,5 metros.

Domingos Martins

Na serra capixaba, Domingos Martins abre mais uma edição do seu já conhecido Brilho de Natal, que transforma o Centro e seus arredores em um percurso iluminado. As ruas, praças e fachadas recebem decoração temática, reforçando o charme da cidade que todos os anos atrai visitantes em busca de música, cores e clima de montanha.

Confira a programação na matéria abaixo:

Leia mais

Imagem - Brilho de Natal 2025 terá até carretão da alegria em Domingos Martins

Brilho de Natal 2025 terá até carretão da alegria em Domingos Martins

Vila Velha

Em Vila Velha, o Parque da Prainha se transformou em uma verdadeira cidade cenográfica. O tradicional endereço da Casa do Papai Noel ganha neste ano um castelo de dois pavimentos, que se integra a uma estrutura repleta de experiências: vila gastronômica, parque de diversões com sete brinquedos, oficinas criativas e um espaço inteiramente dedicado à arte e à contação de histórias.

Atrações da Vila Natalina de Vila Velha
Atrações da Vila Natalina de Vila Velha Crédito: Adessandro Reis

A programação cultural se destaca pela diversidade, com corais, orquestras, dança, espetáculos itinerantes e apresentações de grande porte, como “O Quebra-Nozes” com Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus. A cidade reforça sua vocação de polo natalino, reunindo famílias de toda a Grande Vitória.

Leia mais

Imagem - “Quebra-Nozes Capixaba” recebe Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus na Prainha

“Quebra-Nozes Capixaba” recebe Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus na Prainha

Vila de Natal de Vila Velha está montada no Parque da Prainha
Vila de Natal de Vila Velha está montada no Parque da Prainha Crédito: Adessandro Reis

Guarapari

Pela primeira vez, Guarapari monta sua Vila Natalina oficial - e escolhe um dos cenários mais fotogênicos da cidade: a Praça Nossa Senhora da Conceição, entre a Areia Preta e as Castanheiras. A vista para o mar ajuda a compor o clima de encantamento, que inclui a árvore iluminada, presépio, casa e trenó do Papai Noel, presente gigante, balão e renas brilhantes.

Viana

Em Viana, o período natalino ganha cor e emoção com o acender das luzes em praças e espaços públicos. A abertura reuniu Papai Noel, neve artificial, pipoca, algodão-doce e uma atmosfera pensada especialmente para as famílias. Ao longo das semanas, diversos pontos recebem decoração temática, como a Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede, e Marcílio de Noronha, na Praça do É Pra Já.

Os enfeites permanecerão até o dia 6 de janeiro, para que todos possam aproveitar e registrar lembranças desse período especial.

Em Viana, a abertura reuniu Papai Noel, neve artificial, pipoca, algodão-doce e muito mais
Em Viana, a abertura reuniu Papai Noel, neve artificial, pipoca, algodão-doce e muito mais Crédito: Victor Andrade

São Mateus

No Norte do Estado, São Mateus volta a viver grandes celebrações natalinas com a primeira edição do Natal Luz, que já na abertura reuniu milhares de pessoas no Centro. Cantata de Natal, árvore iluminada, fogos de artifício, chegada do Papai Noel e neve artificial marcaram o início de uma programação que se espalha por pontos importantes da cidade.

A Praça Amélia Boroto e a Avenida Jones dos Santos Neves recebem decoração especial, enquanto a Cantata retorna em dezembro para reforçar o espírito de comunidade e emoção.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Papai Noel vai chegar de barco na Vila de Natal da orla de São Pedro, em Vitória

Papai Noel vai chegar de barco na Vila de Natal da orla de São Pedro, em Vitória

Imagem - Veja as cidades que vão receber a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola no ES

Veja as cidades que vão receber a tradicional Caravana de Natal da Coca-Cola no ES

Imagem - Cariacica terá Vila de Natal com parque de diversões e árvores flutuantes

Cariacica terá Vila de Natal com parque de diversões e árvores flutuantes

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - A arte que planta consciência: experiências culturais em Belém durante a COP30

A arte que planta consciência: experiências culturais em Belém durante a COP30
Imagem - Sagitário no amor: como o sagitariano se relaciona com os 12 signos do zodíaco

Sagitário no amor: como o sagitariano se relaciona com os 12 signos do zodíaco
Imagem - Receitas com músculo: 4 pratos econômicos, práticos e nutritivos para o almoço

Receitas com músculo: 4 pratos econômicos, práticos e nutritivos para o almoço