De árvores gigantes a castelo de 2 andares: conheça as Vilas de Natal do ES

Municípios inauguram suas vilas e programações natalinas com luzes, decoração especial, atrações artísticas e espaços interativos

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 16:05

Árvore de Natal gigante da Serra Crédito: Acervo PMV

O Espírito Santo já vive o clima do Natal. Em diversas regiões do Estado, municípios inauguram suas vilas e programações natalinas com luzes, decoração especial, atrações artísticas e espaços interativos que prometem transformar praças, parques e orlas em cenários de fantasia. A temporada reúne tradições, novidades e muita magia para moradores e visitantes.

Vitória

Na capital capixaba, o clima natalino se espalha pela orla de São Pedro e da Ilha das Caieiras, onde o Papai Noel chega de barco para dar início à programação, nesta terça (18). A cidade ainda recebe uma grande árvore, brinquedos infláveis, trenzinho, pontos iluminados e atividades para todas as idades, compondo um cenário pensado para celebrar união, alegria e a identidade afetiva da região.

Vila de Natal da orla de São Pedro, em Vitória Crédito: Gabriel Werneck

Serra

Na Serra, o Natal Serra+ Iluminada toma conta de parques e praças com cores vibrantes, árvores gigantes e uma série de brinquedos que resgatam o encantamento da infância! A partir do dia 28 de novembro, começam a ser inauguradas as decorações. Serão três árvores super coloridas, de 20, 17,5 e 12 metros, além de brinquedos como roda-gigante, carrossel, igrejinha, trenzinho e apresentações culturais. E claro: a presença do Papai Noel em sua vila temática.

A primeira iluminação será acesa no Parque da Cidade, em Valparaíso, no dia 28 de novembro, uma sexta-feira, às 18h30. A abertura oficial contará com a chegada do Papai Noel à Vila de Natal, acendimento das luzes e atrações culturais. A Vila funcionará diariamente, a partir das 18h, até o dia 6 de janeiro, oferecendo também food trucks e outros atrativos.

Na Serra, o Natal Serra+ Iluminada toma conta de parques e praças com cores vibrantes Crédito: Mariana Santos

Outros pontos também receberão decoração especial. No dia 5 de dezembro, também será inaugurada a iluminação da Praça da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Serra Sede, com uma árvore iluminada de 12 metros. Já no dia 6 de dezembro, a Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, recebe toda a magia do Natal, com acendimento da árvore de 17,5 metros.

Domingos Martins

Na serra capixaba, Domingos Martins abre mais uma edição do seu já conhecido Brilho de Natal, que transforma o Centro e seus arredores em um percurso iluminado. As ruas, praças e fachadas recebem decoração temática, reforçando o charme da cidade que todos os anos atrai visitantes em busca de música, cores e clima de montanha.

Vila Velha

Em Vila Velha, o Parque da Prainha se transformou em uma verdadeira cidade cenográfica. O tradicional endereço da Casa do Papai Noel ganha neste ano um castelo de dois pavimentos, que se integra a uma estrutura repleta de experiências: vila gastronômica, parque de diversões com sete brinquedos, oficinas criativas e um espaço inteiramente dedicado à arte e à contação de histórias.

Atrações da Vila Natalina de Vila Velha Crédito: Adessandro Reis

A programação cultural se destaca pela diversidade, com corais, orquestras, dança, espetáculos itinerantes e apresentações de grande porte, como “O Quebra-Nozes” com Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus. A cidade reforça sua vocação de polo natalino, reunindo famílias de toda a Grande Vitória.

Vila de Natal de Vila Velha está montada no Parque da Prainha Crédito: Adessandro Reis

Guarapari

Pela primeira vez, Guarapari monta sua Vila Natalina oficial - e escolhe um dos cenários mais fotogênicos da cidade: a Praça Nossa Senhora da Conceição, entre a Areia Preta e as Castanheiras. A vista para o mar ajuda a compor o clima de encantamento, que inclui a árvore iluminada, presépio, casa e trenó do Papai Noel, presente gigante, balão e renas brilhantes.

Viana

Em Viana, o período natalino ganha cor e emoção com o acender das luzes em praças e espaços públicos. A abertura reuniu Papai Noel, neve artificial, pipoca, algodão-doce e uma atmosfera pensada especialmente para as famílias. Ao longo das semanas, diversos pontos recebem decoração temática, como a Praça Expedicionário Jerônimo Leite, em Viana Sede, e Marcílio de Noronha, na Praça do É Pra Já.

Os enfeites permanecerão até o dia 6 de janeiro, para que todos possam aproveitar e registrar lembranças desse período especial.

Em Viana, a abertura reuniu Papai Noel, neve artificial, pipoca, algodão-doce e muito mais Crédito: Victor Andrade

São Mateus

No Norte do Estado, São Mateus volta a viver grandes celebrações natalinas com a primeira edição do Natal Luz, que já na abertura reuniu milhares de pessoas no Centro. Cantata de Natal, árvore iluminada, fogos de artifício, chegada do Papai Noel e neve artificial marcaram o início de uma programação que se espalha por pontos importantes da cidade.

A Praça Amélia Boroto e a Avenida Jones dos Santos Neves recebem decoração especial, enquanto a Cantata retorna em dezembro para reforçar o espírito de comunidade e emoção.

