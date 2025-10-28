História

Acervo histórico da TV Gazeta ganha versão digital e celebra memória capixaba

Evento no auditório da Rede Gazeta, nesta terça-feira (28), reuniu nomes da comunicação e da cultura capixaba

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 16:25

Evento do projeto "Memórias em 16mm, a cultura pelas lentes da TV Gazeta" Crédito: Fernando Madeira/ TV Gazeta

As luzes do auditório da Rede Gazeta se voltaram para o passado na manhã desta terça-feira (28). O lançamento do projeto “Memórias em 16mm: A cultura capixaba pelas lentes da TV Gazeta” emocionou o público ao apresentar um trabalho monumental de resgate da história audiovisual do Espírito Santo.

O secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, celebrou a iniciativa, ressaltando o papel de preservação e acesso. “Esse projeto tem uma importância enorme na preservação da nossa memória, no resgate dessas imagens, deste acervo incrível da Rede Gazeta. Quero parabenizar o trabalho do Arquivo Público e de toda a equipe envolvida”, afirmou.

Memórias em 16mm, a cultura pelas lentes da TV Gazeta Crédito: Fernando Madeira

Com reportagens produzidas entre 1976 e 1983, digitalizadas quadro a quadro, o projeto é um verdadeiro túnel do tempo para quem ama cultura, memória e TV. Para ter uma ideia, foram 398 rolos de película 16 milímetros, resultando em seis horas de material.

“É uma alegria contribuir com um projeto como esse, que tem um enorme potencial de transformar as pessoas que se interessam pela história do Espírito Santo”, destacou Eduardo Fachetti, gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta.

Memórias em 16mm, a cultura pelas lentes da TV Gazeta Crédito: Fernando Madeira

Ele lembrou o caráter simbólico do lançamento às vésperas dos 50 anos da TV Gazeta: “A gente tem um registro histórico do que é a cultura capixaba ao longo de todas essas décadas. Esse compromisso de documentar e valorizar o nosso povo acompanha a Gazeta desde o jornal impresso e segue vivo na TV e nas redes sociais.”

O acervo reúne registros de apresentações teatrais e musicais, exposições de arte, festas populares e paisagens que marcaram uma década vibrante. Entre as joias raras estão entrevistas com Raul Seixas, Martinho da Vila, Alceu Valença, Tom Zé, Amylton de Almeida, Bernadette Lyra e tantos outros nomes que fizeram parte da construção cultural do país.

Além deles, também foi possível resgatar o olhar e a voz de jornalistas históricos da emissora, como Glecy Coutinho, Nilo de Mingo e Marisa Sampaio, que deram vida às reportagens. Inclusive, Glecy, uma das vozes que marcaram o início da TV Gazeta, reviveu lembranças de suas primeiras matérias.

Ao ver as imagens digitalizadas, ela não conteve a emoção: “Fiz a primeira reportagem sonora da TV Gazeta. Foi a inauguração da ponte que liga Vila Velha a Guarapari”.

Memórias em 16mm, a cultura pelas lentes da TV Gazeta Crédito: Fernando Madeira

O material, agora em formato digital, será disponibilizado para pesquisa e consulta pública no portal Midiateca Capixaba. Realizado pelas produtoras Interferências Filmes e Garupa Filmes, o projeto contou com apoio institucional da Rede Gazeta, parceria com o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES) e financiamento da Lei Paulo Gustavo, via Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e Funcultura.

