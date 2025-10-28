É capixaba!

Prêmio Jabuti: Juliano Gomes, filho de Elisa Lucinda, vence na categoria Artes

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 14:33

Juliano Gomes foi um dos curadores, organizadores e escitores da obra vencedora Crédito: Reprodução Instagram @elisalucinda

O 67ª Prêmio Jabuti, concurso literário mais tradicional do Brasil, premiou os ganhadores na noite da última segunda-feira (27), no Rio de Janeiro, e tem capixaba na lista! Juliano Gomes, filho da atriz e escritora Elisa Lucinda, recebeu o prêmio na categoria Artes.

A obra premiada é uma revista de arte que se chama "Thomas Farkas, todomundo", e se trata de um desdobramento da exposição pelo centenário do fotógrafo e cineasta Thomaz Farkas, organizado Juliano, Kiko Farkas, Sérgio Burgi e Rosely Nakagawa, em 2024.

Com apresentação de Marisa Orth e Silvio Guindane, a premiação deu aos vencedores a estatueta do Jabuti e o valor de R$ 5 mil. Foram 23 categorias, nos eixos Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação, e a aguardada Livro do Ano, que homenageia a obra melhor classificada entre Literatura e Não Ficção.

Ficamos muito felizes de ver reconhecido um trabalho que fala da força do coletivo, da agregação, da convivência, em mundo que cada vez mais está fragmentada, com as pessoas tão isoladas. A arte une. É isso que acreditamos

Juliano ainda explica as motivações do trabalho premiado. "O Thomaz sempre foi um homem de grupo, de diálogo, seja nos temas das fotos e filmes, como também na forma de trabalhar. Por isso demos o novo do trabalho de Thomas Farkas Todomundo (escrito junto assim mesmo, já que esse é o nome de um filme do Farkas sobre torcidas de futebol. Ao mesmo tempo, na exposição o espírito era o trabalho de grupo, o diálogo entre imagens", contou.

Sergio Burgi, Juliano Gomes, Andréa Wanderley (que fez a Pesquisa e Cronologia da publicação), Alessandra Coutinho (assistente de curadoria da exposição) e Rosely Nakagawa Crédito: Acervo pessoal

Elisa Lucinda, em seu pronunciamento nas redes sociais, parabenizou o filho e indagou: "Estou Feliz. Viva o Brasil que lê".

