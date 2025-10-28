Prêmio Jabuti: Juliano Gomes, filho de Elisa Lucinda, vence na categoria Artes

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 14:33
O 67ª Prêmio Jabuti, concurso literário mais tradicional do Brasil, premiou os ganhadores na noite da última segunda-feira (27), no Rio de Janeiro, e tem capixaba na lista! Juliano Gomes, filho da atriz e escritora Elisa Lucinda, recebeu o prêmio na categoria Artes.
A obra premiada é uma revista de arte que se chama "Thomas Farkas, todomundo", e se trata de um desdobramento da exposição pelo centenário do fotógrafo e cineasta Thomaz Farkas, organizado Juliano, Kiko Farkas, Sérgio Burgi e Rosely Nakagawa, em 2024.
Com apresentação de Marisa Orth e Silvio Guindane, a premiação deu aos vencedores a estatueta do Jabuti e o valor de R$ 5 mil. Foram 23 categorias, nos eixos Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação, e a aguardada Livro do Ano, que homenageia a obra melhor classificada entre Literatura e Não Ficção.
Juliano ainda explica as motivações do trabalho premiado. "O Thomaz sempre foi um homem de grupo, de diálogo, seja nos temas das fotos e filmes, como também na forma de trabalhar. Por isso demos o novo do trabalho de Thomas Farkas Todomundo (escrito junto assim mesmo, já que esse é o nome de um filme do Farkas sobre torcidas de futebol. Ao mesmo tempo, na exposição o espírito era o trabalho de grupo, o diálogo entre imagens", contou.
Elisa Lucinda, em seu pronunciamento nas redes sociais, parabenizou o filho e indagou: "Estou Feliz. Viva o Brasil que lê".
