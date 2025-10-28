Criança Esperança

Criança Esperança tem Renato Aragão emocionado e shows de Ludmilla, Belo e Ivete

Quadro de humor tem Fábio Porchat e Nicole Bahls: 'Nem nos meus maiores sonhos'

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 08:24

Renato Aragão se emociona com homenagem no Criança Esperança Crédito: Reprodução / Globo

"Nem nos meus maiores sonhos eu imaginava um dia participar do Criança Esperança", escreveu Nicole Bahls, emocionada, em suas redes sociais.

A atriz participou do quadro de humor do programa, que aconteceu nesta segunda-feira (27), ao vivo, na Globo. Também participaram Paulo Vieira e Fábio Porchat, que fez dueto com Nicole no palco, fantasiado de Peppa Pig.

Outra surpresa da noite foi Xuxa, Angélica e Eliana cantando juntas o hit "Lua de Cristal". Fábio Junior e Ivete Sangalo fizeram dueto e Ludmilla e Belo cantaram seus principais hits.

O mesão ficou por conta de Susana Vieira, Tony Ramos, Milton Cunha, Pedro Novaes, Duda Santos, Belize Pombal, Sophie Charlotte, Flávia Alessandra, Jonathan Azevedo, Sandra Annenberg, Denílson e a medalhista de ouro Rafaela Silva, do judô.

Em momento de grande emoção, Rafaela contou que foi assistida na infância por uma das instituições beneficiadas pelo Criança Esperança.

Flashbacks de edições anteriores foram exibidos, mostrando as participações de artistas como Gilberto Gil, Elza Soares, Caetano Veloso, Djavan, Milton Nascimento, Sandy e Junior, Chitãozinho e Xororó e muitos outros.

O discurso sobre os direitos das crianças e adolescentes ficou por conta de Dira Paes.

Outra cena comovente foi Renato Aragão, aos 90 anos de idade, sendo homenageado no final do programa. O artista chorou muito ao ser abraçado por Xuxa ao som da música-tema "Ter um Amigo".

Este vídeo pode te interessar