Chay Suede revela sua última pesquisa no Google e arranca risadas do público

Ator capixaba divertiu a plateia com uma resposta pra lá de curiosa durante um quadro do programa novo da Angélica no canal GNT

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 11:19

Durante o programa “Angélica Ao Vivo”, Chay Suede protagonizou um momento inesperado que divertiu a plateia e os convidados. Durante uma conversa descontraída, Angélica perguntou ao ator qual havia sido sua última pesquisa no Google.

Antes que Chay respondesse, André Marques se adiantou e soltou, em tom de piada: “Como ter mais um filho”, arrancando gargalhadas do estúdio.

Quando chegou a vez de revelar a verdade, o ator surpreendeu a todos com uma resposta pra lá de curiosa. “Eu sou apaixonado por raças, e a minha pesquisa, curiosamente, foi: o pinscher veio antes do doberman ou o doberman veio antes do pinscher?”, contou Chay, deixando o público e os colegas entre risadas e expressões de espanto diante da sinceridade e do inusitado da resposta.

