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Nasce Ana, terceira filha do capixaba Chay Suede e Laura Neiva

Casal de atores já tinha outros dois filhos: Maria, 4, e José, 2
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 09:53

Chay Suede celebra nascimento da filha Ana
Chay Suede celebra nascimento da filha Ana Crédito: Hanna Rocha / Reprodução Instagram @chay
Chay Suede e Laura Neiva publicaram a primeira foto de Ana, a terceira filha deles, que veio ao mundo na última sexta (8).
O intérprete de Mavi, da novela Mania de Você, compartilhou uma foto segurando a filha nos braços e se declarou. "Ana nasceu, meu mundo tornou a começar. Você foi muito desejada, minha filha, seja bem-vinda. Te amo!"
Laura Neiva também mostrou uma foto da filha. "ANA. 08/11/2024"
Laura e Chay já são pais de Maria, de 4 anos, e José, de 2. O casal está junto desde 2014 e oficializou a união em 2019.

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