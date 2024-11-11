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'Me ofereceram ayahuasca, mas acho que, se eu tomasse, iria com Deus', diz Xuxa

Apresentadora conta causos dos bastidores de 'Tarã', nova série da Disney com temática indígena e ambiental
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 09:43

Xuxa ao sortear o amigo secreto do Fantástico
Xuxa ao sortear o amigo secreto do Fantástico Crédito: Reprodução/nstagram/@xuxameneghel
Estrela de "Tarã", nova série da Disney+, Xuxa contou algumas das aventuras que viveu durante as gravações no Acre. No palco da D23, que ocorre neste domingo (10) em São Paulo, ela deu spoilers da produção, que estreia em 2025.
"Gravar no Acre foi incrível, um lugar lindo com pessoas lindas. Teve um dia que encontrei uma cobra no banheiro. Foi um susto, mas nós é que estamos invadindo a casa dos animais, não o contrário", contou.
Em outro momento, Xuxa foi convidada para um ritual de ayahuasca. Mas afirmou ter recusado a raiz medicinal. "Sou tão ligada na natureza que, se eu tomasse, acho que eu pegava na mão de Deus e já ia embora", disse.
"Tarã", que também conta com Angélica no elenco, se passa em uma aldeia indígena e mistura elementos de magia, mistério e aventura com discussões sobre o meio ambiente e os direitos dos povos originários.
"Quando fui chamada para fazer parte da família Disney, me deram carta verde para falar sobre os temas que eu gosto, e assim nasceu 'Tarã'", conta Xuxa.
"Queríamos falar sobre a ganância do homem, que a gente vê mas se acostumou. A gente acha que isso é normal, mas não é", completa a rainha.
"'Tarã' vem para nos lembrar que temos a opção de escolher um mundo melhor."

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