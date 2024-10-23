Jojo Todynho chama Xuxa de privilegiada: 'Você não passou pelo que eu passei'

Xuxa e Jojo Todynho trocam farpas nas redes sociais Crédito: Blad Meneghel/Divulgação e Reprodução/Instagram

Jojo Todynho rebateu uma crítica de Xuxa Meneghel, e a chamou de privilegiada. "Eu, como fã, sempre a ovacionei. Mas que decepção", disse a cantora em suas redes sociais, na terça-feira, 23.

"Eu não tinha tomado conhecimento sobre o que a senhora Xuxa andou falando sobre a minha pessoa", começou ela, nos stories do Instagram. "Eu queria que ela me respondesse porque eu sou desnecessária".

"Mas eu também já escrevi lá no WhatsApp dela [...] Se ela me acha desnecessária, eu acho que necessário é quem cuspiu na cara dela", completou, referindo-se à uma pessoa que cuspiu na cara da Rainha dos Baixinhos após um show, no último dia 13.

Por fim, a cantora afirmou que passou por dificuldades: "Não fale de mim. Você não calçou meus chinelos de prego. Você é privilegiada. Você não passou pelo que eu passei [...] Eu sobrevivi sozinha, lutei sozinha. E eu não vou deixar ninguém me desrespeitar, pois eu não desrespeito ninguém"."Eu nunca vim em Instagram, Twitter ou dei entrevista falando mal de ninguém, então não fale de mim", finalizou.

Entenda a briga entre Jojo e Xuxa

A troca de farpas começou com o comentário de Xuxa em um vídeo postado por Marcio Rolim. O influenciador reagiu a uma live de Jojo, em que ela afirma que "é de direita" e que retiraria a música Arrasou Viado do ar. Ele disse que a cantora usou a comunidade gay para fazer sucesso, e Xuxa concordou: "Nossa... Decepção tem nome. Sinto muito, Marcio".