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Abuso

'Me senti suja, miserável e culpada' diz Anitta sobre abuso sexual sofrido aos 14 anos

Cantora voltou a contar história em documentário com J Balvin
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Outubro de 2024 às 10:16

Anitta cantou no VMA 2024
Anitta cantou no VMA 2024 Crédito: Reprodução/Instagram/@anitta
Anitta voltou a tocar no assunto sensível do abuso sexual que sofreu quando ainda era adolescente. Em participação no documentário A Great Day with J Balvin, a cantora contou como se sentiu após viver o episódio traumático.
"Quando eu era adolescente, aos 14 anos, perdi minha virgindade sendo abusada por alguém que eu conhecia. Para mim, foi um misto de sentimentos, eu não sabia como reagir e como contar para a minha família. Eu não contei para ninguém, apenas vivi com isso por muitos anos", disse Anitta.
Conversando com o cantor, a carioca disse que se sentiu "suja, miserável e culpada" após ter passado pelo abuso. J Balvin, então, perguntou por que ela se sentia culpada pela ação de outra pessoa.
"As mulheres, em nossa sociedade, são treinadas para sentir que tudo é nossa culpa", disse Anitta, completando que sempre se pergunta qual roupa a mulher estava vestindo ou o que ela fez para ser abusada.
"Para nós é sempre uma posição de estar por baixo e necessitar corresponder as expectativas. Sempre tem uma razão, nunca é culpa do cara. Nós fizemos algo para que o cara fizesse isso", disse ainda ela.
A cantora falou sobre o abuso sexual pela primeira vez no documentário Anitta: Made in Honório, lançado em 2020. Ela escolheu fazer o depoimento sozinha, se, a ajuda de uma equipe, e contou ter conhecido um "homem autoritário" de quem sentia medo.

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