Xuxa é condenada a pagar quase R$ 32 mil a Magno Malta após perder ação

Xuxa foi condenada a pagar cerca de R$ 32 mil ao senador Magno Malta Crédito: Reprodução/Instagram/@xuxameneghel/@bladmeneghel e Pedro França/Agência Senado

Xuxa Meneghel foi condenada a pagar quase R$ 32 mil ao senador Magno Malta. Segundo documentos obtidos pela coluna GENTE, da Veja, o valor é referente a um processo movido pela apresentadora em 2020, por danos morais. O valor pedido por ela era de R$ 150 mil, que foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

O processo em questão trata-se de um vídeo publicado pelo senador, no qual ele critica o livro da apresentadora, intitulado “Maya: Bebê Arco-Íris”, que aborda a temática LGBTQIA+ para o público infantil. Malta descreveu a obra como “esdrúxula e indigna”. Após a postagem, Xuxa abriu um processo alegando que a fala dele era de tom calunioso e que causou danos à sua imagem.

Em 2023, a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão da 12ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, proferida pelo juiz Théo Assuar Gragnano, de negar o pedido de indenização por danos morais feito pela apresentadora contra Magno Malta.

Segundo o portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o relator do recurso, desembargador Luiz Beethoven Giffoni Ferreira, afirmou que não houve ofensa à imagem da apresentadora suficiente para causar “vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo da normalidade, interfiram intensamente no comportamento psicológico das partes, causando-lhes aflições, angústia e desequilíbrio”.