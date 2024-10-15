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Fã cospe em Xuxa após show solidário e é contida por seguranças; veja vídeo

'Não faça a abusada', disse uma mulher à apresentadora; confusão aconteceu após apresentação da artista na Neo Química Arena no domingo (13)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Outubro de 2024 às 08:45

Xuxa é atacada por fã com cuspe e insultos na saída de show na Arena Corinthians
Xuxa é atacada por fã com cuspe e insultos na saída de show na Arena Corinthians Crédito: Instagram/@clubedaxuxaoficial
A animação dos admiradores de Xuxa no show do intervalo do Futebol da Esperança, na Neo Química Arena, em São Paulo, no último domingo (13), só durou até o fim do jogo. Na saída do estádio, a cantora se envolveu em uma confusão com o que se supunha ser um grupo de fãs -mas uma mulher chegou a cuspir na artista.
Xuxa deixava o local da apresentação em um carro quando foi abordada pelas pessoas que a aguardavam passar. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a multidão correndo até o veículo. Quando a cantora abre a janela, alguém se exalta ao pedir uma foto.
As imagens mostram a fã puxando a mãe de Sasha pelo braço, enquanto os outros pedem para que ela tenha calma. A cantora pega o celular para tirar a foto, mas, mesmo assim, a mulher grita: "Não faça a abusada".
Ela chegou a cuspir na artista, segundo informações do site Metrópoles. Em seguida, Xuxa se recusa a atender os outros fãs, fecha o vidro e o carro dá partida.
Identificada como Jéssica, a mulher foi detida pelos seguranças, como é possível ver em outra gravação. A reportagem tentou entrar em contato com ela, mas não obteve resposta.
A rainha dos baixinhos se apresentou no show que faz parte da maratona de solidariedade do Criança Esperança, evento filantrópico da Globo. Vestindo biquíni metálico com adereços de balões nas costas, Xuxa emocionou ao cantar seus maiores hinos, como "Lua de Cristal" e "Doce Mel", rodeada por bailarinos fantasiados de paquitos e paquitas.
@dicas_filmeseseries Na saída do Arena Corinthians, a suposta fã, chamada Jessica Abreu, estava fantasiada como a Rainha dos Baixinhos. Após ser atacada, Xuxa deixou o local. QUE ABSURDO! O que está acontecendo com as pessoas? 😳😕 #xuxa #xuxameneghel #xuxasoparabaixinhos #quexoudaxuxaéesse? #criancaesperanca ♬ som original - Dicas de Filmes e Séries

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