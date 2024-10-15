Fã cospe em Xuxa após show solidário e é contida por seguranças; veja vídeo

Xuxa é atacada por fã com cuspe e insultos na saída de show na Arena Corinthians Crédito: Instagram/@clubedaxuxaoficial

A animação dos admiradores de Xuxa no show do intervalo do Futebol da Esperança, na Neo Química Arena, em São Paulo, no último domingo (13), só durou até o fim do jogo. Na saída do estádio, a cantora se envolveu em uma confusão com o que se supunha ser um grupo de fãs -mas uma mulher chegou a cuspir na artista.

Xuxa deixava o local da apresentação em um carro quando foi abordada pelas pessoas que a aguardavam passar. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a multidão correndo até o veículo. Quando a cantora abre a janela, alguém se exalta ao pedir uma foto.

As imagens mostram a fã puxando a mãe de Sasha pelo braço, enquanto os outros pedem para que ela tenha calma. A cantora pega o celular para tirar a foto, mas, mesmo assim, a mulher grita: "Não faça a abusada".

Ela chegou a cuspir na artista, segundo informações do site Metrópoles. Em seguida, Xuxa se recusa a atender os outros fãs, fecha o vidro e o carro dá partida.

Identificada como Jéssica, a mulher foi detida pelos seguranças, como é possível ver em outra gravação. A reportagem tentou entrar em contato com ela, mas não obteve resposta.