Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Patrícia Veloso, do 'Que Xou da Xuxa é esse?', vira garota-propaganda da Magazine Luiza
Meme

Patrícia Veloso, do 'Que Xou da Xuxa é esse?', vira garota-propaganda da Magazine Luiza

Após aparecer em 'Para sempre Paquitas', professora viraliza nas redes sociais, curte fama repentina e vem recebendo propostas profissionais: 'Meme mudou minha vida'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 15:54

Patrícia Freitas Veloso Martins, a então menina do meme do 'que xou da Xuxa é esse'
Patrícia Freitas Veloso Martins, a então menina do meme do 'que xou da Xuxa é esse' Crédito: Arquivo pessoal e Reprodução/TV Globo
Parece que o jogo virou para Patrícia Veloso, a menina enfezada que se tornou sucesso nas redes sociais ao aparecer no trailer de "Pra sempre Paquitas", na Globo, dando uma bronca por estar há horas esperando para entrar no programa. "Que Xou da Xuxa é esse?", berrou.
Desde que o vídeo viralizou, ela não apenas teve a chance de conhecer sua 'ídola' e aproveitar a fama repentina no Rock in Rio (onde não falou com a imprensa porque tinha contrato de exclusividade até o domingo, 22, com Luciano Huck), mas conta que também vem recebendo propostas de trabalho. "É muita coisa que está surgindo". Uma delas foi um comercial para a Magazine Luiza.
"Foi uma mudança tão grande! Mudou muito a minha vida! Estou recebendo vários convites", disse Patrícia à Folha de S.Paulo. "A resposta está sendo muito positiva e agradável, e vai além do meme", afirmou ela.
O próprio encontro com Xuxa no festival foi um deles. A convite do Itaú, a professora foi ao evento com status de estrela, circulou pela área vip, e conta que, logo em seguida ao show da apresentadora, fez mais um trabalho e gravou o comercial para a Magalu.
No Domingão com Luciano Huck, recriou o meme viral.
Mãe de Davi Fernando, de 9 anos, que tem autismo, Patrícia contou que, desde o meme, recebeu muitas mensagens de identificação de mães atípicas, como ela: "Estou tendo a oportunidade de conhecer pessoas do bem, que passam pela mesma situação que eu quanto ao autismo, de abrir mão de seus sonhos por causa de seu filho".
A professora contou que passa dificuldades para arcar com os tratamentos que seu filho precisa: "Eu realmente não trabalho, e o benefício do meu filho já foi negado três vezes. A rede pública não dá conta de tantas pessoas especiais. Não oferecem todos os tratamentos necessários. Meu esposo tem que trabalhar muito para pagar".
"No momento, eu estou abraçando os trabalhos que estão aparecendo, porque meu filho precisa. Que continuem vindo", torce ela.
@revivendomusicaas Que XOU Da Xuxa é esse... #fy #engraçado #meme #engracado #status #fyp ♬ som original - Éopooh

Veja Também

Deolane diz que 'muitas mentiras foram espalhadas' no caso das bets

'Chaves' e 'Chapolin' voltam ao SBT; emissora chega a acordo com Televisa

Capixaba Chay Suede explica motivo de desistência da carreira de cantor

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Xuxa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Novo navio-plataforma da Petrobras no ES deve atingir pico de produção neste ano
Imagem de destaque
Paredão do BBB 26: Ana Paula, Juliano ou Jordana? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: Venda Nova ganha primeiro Distrito Turístico do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados