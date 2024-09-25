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'Chaves' e 'Chapolin' voltam ao SBT; emissora chega a acordo com Televisa

Séries mexicanas de sucesso também serão exibidas no serviço de streaming da emissora, o +SBT
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 10:56

Seriado está de volta ao SBT
Seriado Chaves está de volta ao SBT Crédito: Divulgação/Televisa
Nesta terça-feira, 24, o SBT anunciou que o seriado Chaves voltará para sua programação. A emissora afirmou que chegou "a um acordo com a Televisa (rede mexicana detentora dos direitos da série) para adquirir os direitos de exibição no Brasil das séries Chaves e Chapolin, por completo, na TV aberta".
Além disso, as séries também serão exibidas no serviço de streaming da emissora, o +SBT. A nota diz que mais detalhes "do retorno tão pedido pelos espectadores nos últimos anos" serão revelados em breve.
O seriado mexicano era exibido em dois horários no canal: às 4h da manhã de sábado e às 9h30 de domingo.

Chaves fora da grade de programação

Em agosto de 2020, foi anunciado que Chaves e Chapolin seriam retirados da programação do SBT. Naquele ano, completariam 34 anos da primeira exibição do programa no canal. A série já havia saído do ar outra vez e voltou após abaixo-assinado de fãs em 2003.
Segundo um comunicado divulgado na época, houve uma notificação por parte da Televisa de que existia um "problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias". Na ocasião, o SBT disse lamentar a decisão e informou que a renovação do contrato de exibição havia sido confirmada "verbalmente".

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