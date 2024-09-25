'Chaves' e 'Chapolin' voltam ao SBT; emissora chega a acordo com Televisa

Nesta terça-feira, 24, o SBT anunciou que o seriado Chaves voltará para sua programação. A emissora afirmou que chegou "a um acordo com a Televisa (rede mexicana detentora dos direitos da série) para adquirir os direitos de exibição no Brasil das séries Chaves e Chapolin, por completo, na TV aberta".
Além disso, as séries também serão exibidas no serviço de streaming da emissora, o +SBT. A nota diz que mais detalhes "do retorno tão pedido pelos espectadores nos últimos anos" serão revelados em breve.
O seriado mexicano era exibido em dois horários no canal: às 4h da manhã de sábado e às 9h30 de domingo.
Chaves fora da grade de programação
Em agosto de 2020, foi anunciado que Chaves e Chapolin seriam retirados da programação do SBT. Naquele ano, completariam 34 anos da primeira exibição do programa no canal. A série já havia saído do ar outra vez e voltou após abaixo-assinado de fãs em 2003.
Segundo um comunicado divulgado na época, houve uma notificação por parte da Televisa de que existia um "problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias". Na ocasião, o SBT disse lamentar a decisão e informou que a renovação do contrato de exibição havia sido confirmada "verbalmente".