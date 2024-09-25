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Está solta

Deolane diz que 'muitas mentiras foram espalhadas' no caso das bets

Declaração foi dada na manhã desta terça-feira (25) no fórum onde Deolane assinou o termo de compromisso do alvará de soltura
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Setembro de 2024 às 11:58

Deolane Bezerra mostrava uma vida de luxo nas redes sociais
Deolane Bezerra vivia vida de luxo nas redes sociais antes de ser presa Crédito: Reprodução/Instagram
A advogada e influenciadora Deolane Bezerra disse que "foram espalhadas muitas mentiras" sobre ela no âmbito da Operação Integration, que mira uma uma suposta organização criminosa que estaria envolvida em jogos ilegais e lavagem de dinheiro e teria movimentado quase R$ 3 bilhões.
A declaração foi dada na manhã desta terça-feira (25) no Fórum Rodolfo Aureliano, no Recife, onde Deolane assinou o termo de compromisso do alvará de soltura.
Ela deixou a prisão em Buíque, no interior de Pernambuco, na tarde de terça (24), um dia após o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão conceder habeas corpus pela soltura dela e de outros 16 investigados, entre eles a mãe de Deolane, Solange Bezerra, e o CEO da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho.

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"Quero agradecer a todos que tiveram um trabalho honesto. Foram muitas mentiras espalhadas. Creio muito no senhor Jesus Cristo e que a Justiça será feita", disse Deolane a jornalistas.
"Graças a Deus, o desembargador Eduardo Maranhão viu as ilegalidades do processo e tudo vai dar certo. Eu sou inocente e agradeço aos que me apoiaram. Não posso falar sobre o processo, está em segredo de Justiça, mas posso falar que sou inocente", afirmou.
Deolane Bezerra estava acompanhada de advogados. Ao ser questionada sobre se pretende mostrar que não tem participação com as bets, ela disse: "vou sim". E frisou: "faço publicidades, sou inocente e a Justiça será feita".

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A influenciadora afirmou que seguirá para São Paulo, onde tem residência, para ficar com os filhos. Na entrada do fórum, Deolane foi recepcionada por fãs que a aguardavam.
Deolane e os outros investigados que tiveram a prisão preventiva derrubada não poderão mudar de endereço sem autorização judicial nem se ausentar do local onde residem sem prévia autorização da Justiça.
Os investigados que deixaram a prisão também estão proibidos de frequentar qualquer empresa relacionada ao objeto da operação Integration ou participar de decisões das empresas, bem como fazer publicidade para as plataformas de jogos.

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