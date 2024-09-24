Vídeos mostram momento em que Deolane Bezerra deixa presídio

Imagens de Deolane Bezerra deixando presídio Crédito: Reprodução/Instagram/@mariele_off

Na tarde desta terça-feira (24), Deolane Bezerra foi solta e deixou o presídio em Buíque, no Agreste de Pernambuco. Alguns fãs da advogada estavam na porta do presídio pernambucano aguardando sua soltura, e gravaram o exato momento que Deolane foi liberada.

No vídeo, a fã da influenciadora mostra o carro do seu advogado chegando na penitenciária, e minutos após, a advogada é liberada, acena, manda beijo para os fãs e entra no carro. De dentro do carro, Deolane continua sorrindo, acena e conversa com os fãs.

O pedido de habeas corpus foi concedido pelo relator do caso, o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, que acatou um pedido feito pela defesa do também suspeito de participação do esquema, Darwin Filho. E ainda estendeu o relaxamento da prisão aos demais detidos.

Deolane estava presa na Colônia Penal Feminina de Buíque - a cerca de 280 km da capital pernambucana - em um alvo de uma operação contra prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A advogada estava presa desde o último dia 10, quando teve a prisão domiciliar revogada apenas um dia após ser libertada da prisão no Recife.

REGRAS A CUMPRIR

Agora, como condição da sua liberdade provisória, Deolane e os demais investigados devem cumprir as seguintes regras: