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Vídeos mostram momento em que Deolane Bezerra deixa presídio

Fãs gravaram vídeos do exato momento que a influenciadora Deolane Bezerra deixou o presídio, no Agreste de Pernambuco; assista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 13:37

Imagens de Deolane Bezerra deixando presídio
Imagens de Deolane Bezerra deixando presídio Crédito: Reprodução/Instagram/@mariele_off
Na tarde desta terça-feira (24), Deolane Bezerra foi solta e deixou o presídio em Buíque, no Agreste de Pernambuco. Alguns fãs da advogada estavam na porta do presídio pernambucano aguardando sua soltura, e gravaram o exato momento que Deolane foi liberada. 
No vídeo, a fã da influenciadora mostra o carro do seu advogado chegando na penitenciária, e minutos após, a advogada é liberada, acena, manda beijo para os fãs e entra no carro. De dentro do carro, Deolane continua sorrindo, acena e conversa com os fãs. 
O pedido de habeas corpus foi concedido pelo relator do caso, o desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, que acatou um pedido feito pela defesa do também suspeito de participação do esquema, Darwin Filho. E ainda estendeu o relaxamento da prisão aos demais detidos.
Deolane estava presa na Colônia Penal Feminina de Buíque - a cerca de 280 km da capital pernambucana - em um alvo de uma operação contra prática de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A advogada estava presa desde o último dia 10, quando teve a prisão domiciliar revogada apenas um dia após ser libertada da prisão no Recife.

REGRAS A CUMPRIR

Agora, como condição da sua liberdade provisória, Deolane e os demais investigados devem cumprir as seguintes regras:
  • não podem mudar de endereço sem prévia autorização judicial;
  • não podem se ausentar da Comarca onde reside, sem prévia autorização judicial;
  • não podem praticar outra infração penal dolosa;
  • devem comparecer em até 24 horas, pessoalmente, no Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital, para assinatura de Termo de Compromisso, para tomar ciência de todas as cautelares e informar endereço atualizado.

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