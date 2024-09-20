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Xuxa estreia no Rock in Rio e se apresenta depois de Katy Perry

Apresentadora vai cantar os maiores sucessos de sua carreira, além de uma nova versão de Doce Mel
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 13:39

Xuxa fará sua estreia no Rock in Rio, cerca de 40 anos após o início da sua carreira.
Xuxa fará sua estreia no Rock in Rio, cerca de 40 anos após o início da sua carreira. Crédito: Divulgação
Xuxa fará sua estreia no Rock in Rio na noite desta sexta-feira, 20. A eterna rainha dos baixinhos, que já lançou 35 álbuns de estúdio e vendeu mais de 50 milhões de cópias ao longo de sua trajetória na música, se apresentará assim que Katy Perry deixar o Palco Mundo.
A presença de Xuxa no festival, cerca de 40 anos após o início de sua carreira, é uma ação do banco Itaú e acontecerá no espaço de ativação da marca patrocinadora do evento.
"O futuro está aí. As crianças estão aí. As crianças que cresceram comigo estão mostrando para os seus filhos o trabalho que eu fiz no passado. Quer coisa mais futurística que isso? Ser o futuro é isso: você fazer parte do passado de muita gente, ser o presente e fazer parte da imaginação das pessoas futuramente. O fato de eu fazer parte do imaginário e também do dia a dia dos netos dessas pessoas me emociona muito", diz Xuxa, em comunicado, sobre o desafio de fazer o seu primeiro Rock in Rio.

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Assim como qualquer ícone pop que já passou pelos palcos do festival, Xuxa também tem, como impacto cultural, seu jeito de fazer shows, o que a coloca em par de igualdade com estrelas da música. A cantora foi pioneira ao criar um universo musical que ia além das canções. Xuxa tornava suas apresentações em eventos multimídia com coreografias e figurinos chamativos, além do carisma e relação com os fãs, que a diferenciava de outros artistas.
O "xou" de Xuxa acontece no dia em que o line-up é composto apenas por mulheres. Segundo o colunista Lauro Jardim, a performance da artista estava sendo ensaiada em segredo e testes de som e figurino foram feitas na manhã desta sexta. A apresentadora teria preparado um setlist com seus hits, além de uma nova versão de Doce Mel, um de seus maiores sucessos.

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